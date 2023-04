Abril y las políticas

Abril debería ser verde esmeralda, rojo amapola, bicolor margarita y lavanda. Pero este abril es solo pálido y beige pajizo y ni el azul ni el naranja han podido abrirse paso entre el blanco de la jara, ese sí, y el amarillo de la escobas. Disfrutamos o padecemos un abril seco, y aunque una ya se ha acostumbrado a que el campo responda cada año de manera diferente, extraña los alhelíes. Un calor excesivo enmarca los actos de esta Semana Santa triste para mí más que otras, y no porque se haya muerto Dios, como decía mi abuela mientras nos conminaba a callar y a no hacer el gamberro ni cantar ni jugar siquiera en sábado santo porque el Señor estaba enterrado, que pensaba yo que qué más da si mañana va a resucitar y menuda sorpresa se van a llevar todos los malos, fariseos o romanos; que no es por eso hoy sino que cuando un amigo se va, encima en jueves santo, no hay sustituto para el vacío que deja. Aunque ciertamente, no es mala cosa morirse en Semana Santa y menos para los católicos que nos creemos de verdad que al tercer día resucitó y esa certeza o esperanza abre la puerta a otra vida muy mejor que está temporal y perecedera.

Así, en esta Semana Santa se ha muerto también Josep Piqué, modelo de una manera de hacer política seria y digna, en las antípodas del esperpento diario que padecemos. Personaje respetado, moderado, amigo sobre todo del consenso, su figura se impone hoy por contraste frente a las actuales protagonistas de la actualidad que empezaba con Yolanda Díaz, aparentemente también amiga del consenso pero incapaz de llegar a él con los empresarios y tras de cuya apariencia suave y esponjosa se adivina un trágala de oscuras consecuencias futuras. Enfrente de ella y enfrentada ya sin disimulos, su compañera de formación o lo que sea, la titular de Asuntos Sociales, que se le ha encarado, recordándole a Errejón y quejándose sobre todo, para nuestro pasmo querido lector, de que a ella nunca la sacan guapa en las fotos. Que este es el nivel de nuestra clase dirigente. Para horror de tantos e indiferencia del resto. Por desgracia.