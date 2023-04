La prioridad: los que no desean ser ayudados

Que las emociones ocupan un lugar preponderante frente a la razón es de nuevo una realidad. La pandemia colocó la enfermedad mental en el foco de atención. Se vivió una situación de gran incertidumbre que generó miedo en la población. A las muertes por covid se unieron toda una serie de factores que alarmaron a la ciudadanía. Hoy parece que la estadística viene a poner algo de orden y concierto en tanta alarma social.

Si en términos de salud mental algo bueno nos trajo la pandemia fue colocar el foco en asuntos emocionales y problemas psicológicos que ya estaban ahí pero que la pandemia "destapó". Siempre hemos apostado por la lectura comedida de aconteceres, y desde ahí hemos podido intuir, a falta de conclusiones representativas que solo el tiempo ofrece, que los padeceres son los mismos. No hay más trastornos de la alimentación, puesto que estos se gestan muy lentamente dentro de una familia. La pandemia los destapó. No hay más depresión, ansiedad, alcoholismo. La enfermedad mental "se cuece a fuego lento". Toda enfermedad mental tiene detrás una larga historia imposible de atribuir a un hecho particular o una fecha determinada.

Nuestra tarea es ser capaz de identificar aquellas personas que no están deprimidas. Es un grave error pensar que todas las personas que se suicidan tienen depresión. El suicidio se ha de entender con y sin depresión. Muchas personas, jóvenes o mayores, se suicidan sin una depresión clínica. Y esa es la población que se nos escapa del radar, a la que no llegamos a tiempo.

Son los hombres los que muestran mayor riesgo suicida. Es la franja de edad entre 45 y 60 años donde existe mayor riesgo. Los factores sociales, culturales, políticos e incluso religiosos pueden explicar una parte del fenómeno. Pero desde la psicopatología la variable personalidad tiene un peso incuestionable, quizás el foco deba ponerse en ser capaces a llegar a la población más escondida, la que no pide ayuda, la que no se deja ver, la que esconde su emoción y la que no desea ser ayudado. La que "no cree en los psicólogos", la que cuando acude como profesional duda de los motivos que le llevan a terapia porque no se deja ver y responsabiliza a los demás de sus circunstancias.

Pero además, no cualquier terapia es eficaz. Ha de ser capaz a detectar a aquel hombre escondido detrás de muchas capas que solo lo más formados pueden ir deshaciendo.

Busquen si alguien en su entorno puede responder a este perfil y préstenle oídos. No escuchará a la primera. Tenga capacidad de frustración y oriente hacia una psicoterapia con capacidad de desmontar corazas, con formación para conseguirlo. Busque una terapia especializada. No todos los psicólogos tienen la misma formación.