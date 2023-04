En mi adolescencia, tuve la suerte de contactar con el General Thomas S. Power, a la sazón, jefe del Strategic Air Command de los EE UU (S.A.C.) en Omaha, estado de Nebraska, quien a su vez, me propició un intercambio epistolar con Jacqueline Cochran, la primera mujer aviadora que, a bordo de su F-6 Sabre, atravesó la Barrera del Sonido (Match 1) y describió el momento como algo excepcional: el vuelo fue al medio día y al atravesar la barrera, se encontró un cielo oscuro lleno de estrellas, "The Stars at Noon", lo que denominó, "estrellas al mediodía" y dio el título a un libro autografiado que guardo entre mis recuerdos más preciados, como un ejemplo de alguien que superó otras muchas barreras, siempre desde la generosidad y de una vida extraordinaria, la historia me daría para mucho, pero la dejo aquí…

Estos días, cuando vi el monte Naranco en llamas y me llegaban noticias de que toda Asturias lo estaba, recordé el título del libro de Jacqueline y ante la intensa humareda, los vientos huracanados y la negritud en que se convertía esta querida tierra, asocié ese momento con otras nuevas y fulgurantes estrellas humanas, que surgiendo de las llamas y cenizas, brillaban con luz propia, esa luz que emana de su vocación de entrega, generosidad, de la valentía y de todo lo mejor que honra al ser humano y hoy desde aquí me ratifico plenamente en ello. No me hizo falta llegar al Match 1, lo estaba viviendo de otra manera.

Mi corazón, como el de todas las personas de buena voluntad, está lleno de la emoción que genera el comprobar el esfuerzo de tantos hombres y mujeres por controlar, lo que parecía incontrolable: la tormenta perfecta. Las rachas del viento, que impedían medios aéreos y el calor, eran las condiciones idóneas para que grupos criminales, estoy segura, perfectamente organizados, acometiesen un nuevo delito en nuestra tierra, sometiendo a personas, propiedades y animales (algunos muertos) a un estrés inenarrable.

La naturaleza tiene un gran poder de regeneración, ese es el gran poder que les falta a muchos de nuestros dirigentes políticos. No hay planes de limpieza de montes y adecuación de sendas, faltan más cortafuegos, hay existencia de vallados rotos que suponen gran peligro, etc. Pero en cambio sí hay prohibiciones para todo: esto no, esto tampoco, rellene formularios… Los ganaderos no son los culpables, en todo caso, son las víctimas de una política de montes, entre otras, obsoleta y sin atisbo de solución, a lo sumo, poniendo algún parche, no hay un estudio serio ni medidas de prevención eficaces ante catástrofes como la que nos ocupa.

Me consta que el monte Naranco estaba siendo objeto por parte del Ayuntamiento de Oviedo de un programa de regeneración extraordinario que incluía plantaciones de arboles autóctonos, sendas limpias para descubrir un monte olvidado y acuíferos que nos maravillaban, pensado para que todos pudiésemos disfrutar en la paz del monte, de lo bello, de lo inmaterial, de eso que cura almas y corazones rotos. Pero no todo está perdido, aunque estamos desolados y nos duele en el alma nuestra tierrina herida, como dije antes, entre la naturaleza y los ciudadanos unidos, vamos a lograr que el monte Naranco sea un lugar idílico, pese a quien le pese y lo mismo pasará en el resto de Asturias.

El mismo discurso positivo hago extensivo a las autoridades del concejo de Caso, con las que también hablé al respecto. Me expresaron que si no llega a ser por la limpieza que los ganaderos hicieron en los prados, el pueblo de Tanes hubiese sido pasto de las llamas.

Mi pregunta es casi una obviedad ¿nuestros antepasados, que mantuvieron los montes y praderías, sextaferiaban los caminos y tenían las cuadras de montaña arregladas, lo hicieron tan mal? Esto que pasa ahora no se vio nunca (el ejemplo de hace unos pocos años de Galicia nos sobrecogió a todos). España se está convirtiendo en una diana para el juego de estos pobres desalmados, ahora le tocó a Asturias. La ley es muy frágil y el castigo lo desconozco, aunque yo, primero de la cárcel, que la pagamos todos, si aparecen los culpables, los pondría a plantar lo que quemaron, como si están años en ello (no solamente es plantar, sino cuidar). A lo mejor, acaban dándose cuenta de que un árbol no crece de hoy para mañana y que son tesoros que nos regala la bendita Tierra, que nadie debe masacrar, por otro lado, les falta la pedagogía de saber que están arrojando piedras a su propio tejado y al de sus descendientes. Solo tenemos esta tierra y el deber inexorable de cuidarla y protegerla. Asturias, de luto en pocas horas. Cuando nos estábamos reponiendo un poco de tanto desastre, nos llegó la trágica muerte en acto de servicio de D. Dámaso Guillén, guardia civil, un héroe, que con la valentía que caracteriza a su Cuerpo, se expuso en la carretera de Pravia para impedir que un delincuente sin escrúpulos atropellase a un grupo de pacíficos ciclistas, perdiendo su vida en ello, librándolos de una muerte cierta. Estoy segura de que hoy su estrella brillará para siempre al mediodía, que es lo difícil. Un abrazo a su esposa y familia.

A todas mis queridas y admiradas "Estrellas al mediodía", mi reconocimiento y el deseo de que sigan protegiéndonos de tantos peligros por tierra, mar y aire y que su valentía y buen hacer, no se extingan nunca.