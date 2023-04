Los eucaliptos: invasores e incendiarios

En "El hombre que plantaba árboles", Jean Giono relata el empeño de un pastor de los Alpes en convertir un desolado paraje montañoso en un bosque frondoso. Lograrlo, obviamente, no iba a ser cuestión de un par de años.

Con motivo de los preocupantes incendios forestales en muchas zonas de Asturias, abundan comentarios y opiniones en todos los medios y sentidos. Se buscan culpables a castigar ("pirómanos", "terroristas") y se proporcionan explicaciones diversas (la falta de lluvia, el fuerte viento, el cambio climático, la despoblación del entorno rural, la deficiente gestión territorial y paisajística, la inestabilidad de las plantillas de bomberos, la falta de brigadas de limpieza de montes, etc.).

Pocos son los que mencionan la parte de "culpa" que tiene en ello la especie invasora, el eucalipto (Eucaliptus). Se elude señalar las políticas que fomentan o no impiden su plantación sistemática.

Otras especies invasoras sí son consideradas nocivas y se combaten decididamente con más o menos suerte, como el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana); la uña de gato que trepa como hiedra (Uncaria tomentosa); y la otra uña de gato suculenta de hermosa flor color malva (Carpobrotus edulis) que invade sistemas de dunas en las playas.

En cambio, el eucalipto, una especie invasora altamente dañina, es tolerado y está presente en grandes extensiones del territorio asturiano. ¿Por qué no se lo combate como a las otras especies invasoras? La respuesta es: por intereses económicos cortoplacistas, por ser su materia prima la madera que proporciona la celulosa a la industria papelera. Crece en poco tiempo y produce pingües beneficios a sus propietarios.

Empero, el eucalipto afea el paisaje. Entre los cientos de matices del color verde, los del eucalipto parecen no encajar. Los eucaliptales más añejos proyectan manchas verdes casi negras sobre los más bellos parajes asturianos. Así, en la costa (entre ellas, playas como La Franca y Aguilar, la ladera frente al puerto de Tazones, etc.), y en valles y montes, hasta en el Naranco de Oviedo. Es más, los eucaliptos esquilman el suelo. Donde se planta el eucalipto, ya no crece nada más. Ni setas. Lo peor, sin embargo, es lo que hemos visto estos días: la gran facilidad con que los eucaliptos se convierten en pasto de las llamas y las propagan.

En fin, se trata de una especie no autóctona y nociva contra la cual ningún gobierno autónomo ha actuado con la suficiente contundencia. Sorprende el lema electoral del partido que lleva décadas en el poder, "Llegó el momento de Asturias", cuando ha tenido todos los momentos.

Un plan de gestión y regeneración forestal, obviamente, no es cuestión de un momento, ni de una sola legislatura. En ese terreno debería haber consenso entre todos los partidos. Acotar el territorio y repoblar el monte con especies autóctonas (castaños, robles, hayas, tejos, alisos, fresnos, acebos, abedules, prunos, etc.) ha de ser prioritario. Y luego mantenerlo cuidado, desbrozado. Empezando por el emblemático monte Naranco, esencia de la silueta de la capital del Principado, que ha quedado seriamente castigado en los recientes fuegos; y continuando por el resto de los espacios naturales afectados por el desastre, a fin de volver a convertir los ahora desolados parajes montañosos en bosques frondosos, ecológicos y sostenibles a largo plazo.

"Indultados" quedarían algunos eucaliptales de antigüedad y belleza singular, como el de la playa de Rodiles, cual espacio botánico protegido, así como algunos ejemplares destacados, entre ellos el eucaliptón de Tapia de Casariego.