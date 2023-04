¿En qué fijarse para invertir en una empresa?

El ecosistema empresarial está en constante evolución y una de las tendencias más importantes en los últimos años ha sido el creciente interés en el capital privado. A medida que un mayor número de inversores buscan oportunidades en empresas y éstas se ven necesitadas de capital, se torna fundamental entender las cuestiones legales que rodean estas operaciones. Haré alusión a algunas cuestiones que suelen traer quebraderos de cabeza o que, con frecuencia, se olvidan, sin ánimo de ser especialmente exhaustivo en aras de la brevedad.

En la actualidad, la estructuración de acuerdos de inversión es uno de los temas más importantes en el mundo del "venture capital" (VC) y el "private equity" (PE), como comúnmente se conoce al capital riesgo en el argot dominado por términos anglosajones, para el inversor y para la propia empresa que recibe la inversión. En todo caso, conviene recordar al efecto y, por tanto, partir del escenario de que el acuerdo de inversión es una figura distinta de la del pacto parasocial.

Uno de los puntos que más dedicación exige es la valoración de la empresa objetivo, especialmente en las primeras etapas de una compañía, donde no existe un historial de ingresos o beneficios significativos que sirva de base para dicha valoración. En estas situaciones, los inversores suelen tener en cuenta una pluralidad de factores adicionales, como son la industria en la que se encuentra la compañía, la competencia, el equipo fundador, el potencial de crecimiento y las tendencias del mercado, entre otros.

Además, la estructura de capital es otro aspecto que merece un análisis pausado. Por estructura de capital me refiero a la división del capital de la empresa entre los distintos socios fundadores y, si los hubiera, inversores. En la mayoría de casos, los inversores tendrán una participación minoritaria en la empresa, lo que supone que, para asegurar el retorno esperado sobre su inversión, habrá de revisarse, por ejemplo, la concurrencia en la compañía de acuerdos de liquidación preferente, la existencia de planes de incentivos. Además, los inversores deben considerar cómo se estructura la deuda de la empresa y cómo se manejarán los futuros aumentos de capital, para el caso de que existieran préstamos convertibles, cláusulas antidilución, etc.

La protección de los derechos de los inversores es también una cuestión clave que debe abordarse con rigor en los acuerdos de inversión, por ejemplo, mediante el establecimiento de determinadas actuaciones que deben someterse a su aprobación previa. Los inversores deben tener la capacidad de cubrir sus inversiones y asegurarse de que sus derechos estén protegidos en caso de: cambio en la dirección de la empresa, incumplimientos de distinta índole, entrada de un eventual nuevo inversor, una potencial situación de bloqueo societario, etc.

Por otro lado, un acuerdo de inversión robusto debe contemplar las disposiciones de salida ya que la desinversión no sólo debe preverse para el caso de éxito, si no que esta previsión es tanto o más importante para el supuesto de que la empresa no alcance sus objetivos de crecimiento o si los inversores necesitan recuperar su inversión por cualquier otro motivo. Hablamos, además de los clásicos acuerdos de arrastre y acompañamiento, de opciones de (re)compra y de venta, entre otros.

Finalmente, los inversores y las propias empresas también deben considerar cuestiones como la evolución del panorama regulatorio que pueda incidir en la esfera de la compañía o cambios del legislador destinados a promover o constreñir ciertas políticas económicas, las importantísimas implicaciones fiscales de la inversión, etc.

¿Qué reflexión cabe hacerse, por tanto, ante un capital privado cada vez más perspicaz en sus tesis de inversión y unas empresas más exigentes? Cuando los riesgos residen en la incertidumbre, todos los mecanismos que podamos articular en una transacción, para sofisticarla, contribuirán a minimizarlos. En consecuencia, es fundamental contar con profesionales con experiencia en los sectores y en las materias referidas, preparados para asesorar eficazmente acuerdos de inversión –desde la perspectiva tanto de quien invierte como de quien recibe la inversión– en operaciones de VC y PE y en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.