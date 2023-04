Frankenstein y la resurrección de la carne

Lo descubrí de casualidad en una librería y me lancé a él de cabeza: "Diario de duelo" (Hermida Editores), de Mary Shelley, traducido y editado por el escritor Gonzalo Torné. El libro consiste en una selección de fragmentos a partir de "The Journals of Mary Shelley" (Oxford, 1987) publicados en dos volúmenes, nunca reeditados, escasamente traducidos a otras lenguas y cuyo precio de segunda mano alcanza cifras desorbitadas. No tenía ni idea de que la madre de Frankenstein hubiese escrito diarios. Una joyita.

El diario recoge, por supuesto, entradas referidas a aquella estancia mítica en Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra, que compartieron Mary Godwin; su futuro marido, el poeta Percy Bysshe Shelley; Lord Byron; su amante, Claire Clairmont; y su médico de cabecera y escritor, John Polidori. Fue en junio de 1816, el año sin verano, cuando el mal tiempo los obligó a un encierro que atenuaron inventando criaturas aterradoras. Mary da cuenta de su hallazgo: "Lunes 12. Paso la mañana completamente sumergida en la escritura de mi relato sobre el monstruo; traduzco un poco de griego para descansar". El monstruo que llega a la vida en un laboratorio, uno de los personajes más atormentados de la literatura universal. Como atravesados por un relámpago, los diarios cambian de textura tras la irrupción de una tragedia, otra más, en la vida de la escritora: la muerte de Shelley, su gran amor, en el naufragio de su velero, el "Don Juan", que había zarpado del puerto de Livorno el 8 de julio de 1822. El duelo sacude su prosa, le confiere hondura y, a la vez, la eleva en el éter: "La desesperanza es ahora la única esperanza a la que puedo aspirar". La muerte la nutre. La escritura del diario se convierte en medicina para exorcizar el dolor. El cadáver de Shelley apareció días después en la playa de Viareggio, con la cara y las manos devoradas por los peces. Lo incineraron. En el último momento, su amigo Edward Trelawny rescató el corazón de entre las llamas para entregarlo a la viuda. Mary Shelley y el corazón –o lo que quiera que fuera aquel trozo de materia orgánica– están enterrados juntos en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra. Mary y la fatalidad. Los muertos cosidos a puntadas torpes. Cuenta Gonzalo Torné en el prólogo que, con el tiempo, Mary Shelley se recompuso y siguió escribiendo desde la serenidad sobre las limitaciones del arte y la ciencia para retener la vida, sobre el desgarro de que en milenios "no hayamos sido capaces de regresar a nadie de la muerte". La resurrección de la carne.