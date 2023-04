El Hamelin rural asturiano

La estadística regional dicta sentencias dramáticas: 62 parroquias asturianas repartidas por 29 concejos no cuentan ya con menores de 15 años. Son lugares sin niños, territorios envejecidos que claudicaron a la posibilidad del relevo generacional. Casi la mitad de esas parroquias sin bullicio infantil en sus ancianas callejas se encuentran en el Occidente. Siete en Cangas del Narcea, cinco en Allande, cuatro en Illano y Grandas de Salime, tres en Ibias… Otras veinte demarcaciones solo contabilizan un menor; y 147 apenas dos. En el Oriente interior y montañoso la situación va por idéntico camino.

El descalabro de la natalidad no es un fenómeno estrictamente asturiano, pues más de 450 pueblos de la España vaciada no tienen ya niños en edad escolar, pero consuelo de tontos sería no prestar atención al mal compartido por muchos. Un territorio no puede jubilarse de serlo, ni convertirse en arena de un desierto demográfico.

Los expertos reconocen tres tipos de población: la activa, que genera la riqueza que alimenta al resto; los niños, que representan el futuro; y los mayores, a los que la sociedad les debe un buen y merecido cuidado, pero que son simplemente consumidores de recursos. Una sociedad sin niños y que dedica numerosos recursos a su pasado va consumiendo a bocados su futuro. Se trata de una guerra silenciosa, que no es nueva pero que ha llegado a su etapa más encarnizada y que parece perdida. Y que en el medio rural acarrea el aumento de la maleza, tan propicia para el fuego, y un reguero insalvable de soledad difícil de combatir. El porcentaje de personas que viven solas se ha multiplicado. Abuelos sin nietos en un Hamelin ya muy perceptible y sin final feliz de cuento de hadas.