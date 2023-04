Hipócritas de armas tomar

"Hay gente con tanta moral, que la tienen doble" (Mafalda)

Que la política está cada día más desnortada y que el común de los ciudadanos (y ciudadanas –ahí me quedo–) se aleja de lo que, en esencia, es una noble actividad, no hace falta que lo diga yo; sólo hay que conversar con la gente de la calle, estar en el día a día de cualquier ciudad, y comprobar el desinterés creciente por lo que debería de ser la herramienta fundamental de cualquier Estado democrático y de derecho. Hay tantos ejemplos que refrendarían esta percepción, que hoy sólo voy a centrarme en uno, ya que, como dice el refrán, "para muestra, un botón".

Hablamos de algo muy asentado en la clase política: la doble vara de medir. El pasado 29 de marzo, Margarita Robles (PSOE), ministra de Defensa del Gobierno del Reino de España, compareció ante el Pleno del Congreso de los Diputados para anunciar el envío de determinado armamento a Ucrania, concretamente, carros de combate Leopard. Bien es sabido el rechazo frontal a envíos de este tipo de uno de los socios de Gobierno (Unidas Podemos), cosa también llamativa, teniendo en cuenta que las decisiones del Ejecutivo son o deberían de ser colegiadas. También mostraron su rechazo otros grupos parlamentarios, grupos todos ellos (ERC, EH Bildu, BNG…) que han sido y son "anclajes" de la coalición gobernante.

Pero lo que más me sorprendió, y en ello voy a incidir, fue la intervención en el Pleno del diputado Jon Iñarritu, en representación de la formación EH Bildu, que, como días antes había hecho su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, rechazaba la decisión del Gobierno (mejor, de parte del Gobierno) y la "preocupación" de su grupo ante el "envío de material militar ofensivo a Kiev". Claro, cuando escuché estas palabras y las argumentaciones al respecto, se me revolvieron determinadas entrañas de mi cuerpo y me invadió la perplejidad, el asombro… y el "cabreo". ¿Se ha vuelto EH Bildu, de repente, "pacifista"? ¿No es este grupo el que tiene como coordinador general a Arnaldo Otegi Mondragón, condenado en su momento por "enaltecimiento del terrorismo"? ¿No es EH Bildu el grupo que, por ejemplo, se negó el pasado mes de noviembre en el Parlamento de Navarra a votar la condena de la violencia terrorista del grupo armado ETA?... Y así podría seguir haciéndome preguntas, una tras otra, ante la enorme hipocresía de quienes justificaban en otros tiempos el uso de las armas… y ahora se vuelven "antiarmamentistas". ¡Qué desfachatez! Por cierto, entre los demás grupos contrarios al envío de material militar a Ucrania, hay también entre sus representantes los que, en su momento, hicieron buenas migas con "los del tiro en la nuca"… y ahora también son adalides del "pacifismo".

Algunos hemos estado en contra del uso de las armas siempre, algo propio (o debería de serlo) de cualquier ser humano con corazón y conciencia, y los "cambios de chaqueta" a conveniencia nos parecen deleznables e hipócritas, fruto de una doble moral, de una doble vara de medir, basada sobre todo en un principio totalitario de superioridad moral. Sí, son unos hipócritas… de armas tomar (cuando conviene). De todas formas, y para dar un toque positivo, algo se ha conseguido: algunos se han pasado al bando de la no violencia (espero que sea, definitivamente, verdad… aunque no me fío mucho).

"El único vicio que no puede perdonarse es la hipocresía. El arrepentimiento del hipócrita es, de por sí, una hipocresía" (Henry Hazlitt)