La maldad siempre puede superarse

Leí la noticia con sorpresa. Un barco en pésimas condiciones de navegación, repleto de personas muy pobres, se estrellaba contra las costas del sur de Italia y morían muchos de sus ocupantes. No era una novedad. El Mediterráneo es el cementerio de miles de migrantes, todos ellos jóvenes de ambos sexos, con niños de diferentes edades, que se someten a enormes calamidades para buscar una salida digna a su misérrima forma de vivir. La sorpresa surgió cuando consulté su trayectoria marina. Desde las costas turcas, navegando cerca de las islas griegas, prefirieron llegar hasta el tacón de la bota italiana. No entendía las razones del larguísimo viaje, superior en trayecto al de Ulises en su regreso a Ítaca. La comprensión vino con la lectura del artículo que apareció unos días más tarde, fruto de la investigación de "El País" y el medio griego "Solomon" https://elpais.com/opinion/2023-03-13/robar-al-migrante-irregular.html. El temor de estos navegantes no provenía únicamente de las tempestades, la magnitud de las olas del Mare Nostrum, o de la escasez de alimentos y de agua potable. El peor de los males se originaba en el propio ser humano, en aquellas personas que estarían atentas a su llegada (muchos de ellos vestidos de uniforme) para robarles sus escasas pertenencias: dinero oculto para sobrevivir, en muchos casos reunido por sus familiares después de enormes deudas, o el teléfono móvil, único artilugio capaz de mantenerles en contacto con su origen y su destino. ¿Cabe una mayor dosis de maldad? Ni con el argumento del cumplimiento de un "deber" político, desde autoridades que han recibido sustanciosas cantidades para actuar humanamente, ni con diferentes atenuantes que se les ocurran o puedan esgrimirse, no puedo imaginar un índice superior de perversidad programada. Lean las informaciones relacionadas con estos hechos y les será difícil mantener la mirada alzada hacia la diosa de la justicia, como no sea para presumir que los ojos vendados no son para actuar con igualdad de miras, sino para no ver las grandes barbaridades de las que somos capaces los seres humanos.

Pero, efectivamente, cabe aún mayor perversidad. De la misma forma que en los guetos judíos de algunas ciudades europeas durante la ocupación nazi, un grupo selecto de la propia etnia judía actuaba de policía para mantener un cierto orden y gozar de mínimos privilegios, aquí también ocurre. Unos cuantos elegidos de entre los propios migrantes actuaban como "requisadores" de sus compañeros y recibían una "atención personal" como recompensa. La especie humana es capaz de aumentar la maldad hasta límites extremos. Vivimos un momento histórico en el que la muerte ya no nos conmueve. Asistimos a imágenes de guerras retransmitidas en directo, donde un soldado es acribillado a sangre fría, las bombas estallan sobre las ciudades y sus habitantes residen en sótanos, entre residuos y miedo permanente. Millones de personas se han desplazado hasta otros países para resguardar sus vidas, los hijos pierden a sus padres y los padres a sus hijos. Nunca deberíamos inmunizarnos ante estos hechos, contra los que no pueden actuar las vacunas, ni las gafas oscuras, ni los oídos sordos. Algunos países presentan una historia reciente plagada de hechos similares, donde la paz está permanentemente ausente. Ucrania es un buen ejemplo de todo ello (Serhii Plokhy. "Las puertas de Europa. Pasado y presente de Ucrania". Península, Barcelona, 2022), con una trayectoria de continuos enfrentamientos en los últimos años. Todo el conjunto es una muestra más del desastre del que somos capaces, cuando caemos en manos de ideas malvadas ejecutadas por personas donde anida lo execrable. Es por ello que necesitamos unas dosis de alejamiento (musical) para mantenernos vivos. Lejanía, que no olvido, ya que estos hechos, especialmente los referidos, nunca deben omitirse. Mi sugerencia para hoy es el aria "Che farò senza Euridice" de la ópera "Orfeo y Euridice" del compositor alemán Christoph Willibald von Gluck (1714-1787). La mayoría de voces, cuya tesitura se lo permite, han interpretado este fragmento, pero les recomiendo vivamente el que les ofrece mi cantante preferida, la contralto inglesa Kathleen Ferrier (1912-1953). Orfeo llora intensamente la pérdida de su amada: "Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio ben? Che farò, dove andrò? Che farò senza il mio ben? Dove andrò senza il mio ben?". Permítanme un último instante para llorar de forma compartida, por el dolor de todos aquellos que han perdido la vida en la búsqueda de un mundo mejor. Hoy es el momento de Ucrania y de todos aquellos que, huyendo de la miseria, descansan en el fondo de nuestro mar Mediterráneo.