El alcalde de la modernidad y los servicios

Siero empezó a fraguar los cimientos para catapultarse al cuarto puesto en la lista de los concejos asturianos con Manuel Marino Villa Díaz a los mandos, precursor del gran salto hacia el crecimiento.

En aquellos tiempos, la basura se arrojaba en las afueras de la Pola, en lo que luego fue un campo de fútbol en la salida hacia Ferrera y hoy una pista hípica en el ramal de enlace con la Autovía Minera. Por el verano había restricciones de agua y muchos pueblos carecían de suministro.

Bajo los paraguas del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, el genio arquitectónico más grande y menos reconocido que haya dejado vestigio en la Pola, seguía celebrándose cada semana un mercado rebosante en el suelo que hoy ocupa la estación de autobuses. Con tanta concurrencia de reses, que era necesario organizarlo en dos días consecutivos. Una demanda asfixiante y la falta de espacio obligaban a realizar las transacciones directamente desde la cuadra al camión, para gloria de pigarras. Eso que los finos llaman brokers, en cristiano intermediarios, siempre existió. Para los xatos y para el dinero.

Y al pasar por La Fresneda de los cientos de chalés actuales únicamente podía observarse una vasta llamarga, perdida la mar de las veces entre la neblina. Un territorio yermo, un solar de cañaveras a orillas del río de coches de la "Y", la aorta asturiana.

El Alcalde que empezó a cambiar todo eso, que consorció la red de aguas y la recogida de los desperdicios, que peleó por un nuevo recinto ganadero, que trajo la primera urbanización al estilo de las que hasta entonces los asturianos solo veían en las series de televisión americanas, acaba de despedirse un martes de Güevos Pintos. No podía ser de otra manera, fiesta grande en ese Siero al que tantas horas dedicó, en el que tanto pensó, al que tanto quiso, del que nunca se marchó y del que quizá también acabó hartándose, porque de cualquier labor ejercida con intensidad acaba emergiendo un buen día, por puro desgaste, un regusto amargo.

Manuel Villa fue el alcalde que trajo la modernidad y los servicios. Llegó de Bruselas siendo un perfecto desconocido, con la maleta vacía, sin pedigrí alguno. Ni poleso, ni sierense. Solo acreditando un trabajo en la emigración y una filiación socialista. Visto ahora tampoco resultaba un bagaje escaso en un país tan dado a admirar lo ajeno y tan ahíto de cambio. Pasaron las primeras elecciones y ya nadie le tosió en el concejo durante cuatro mandatos que reunieron de todo. Las luces brillaron en el inicio. Las sombras oscurecieron el final. La mirada atrás de cada cual elegirá lo que prevalece.

Más capataz que político, al menos en sus comienzos, a bordo de un todoterreno recorría solo una a una las obras del municipio. Las pequeñas y las grandes. Con tanta dedicación que hasta la oposición controlaba el cuentakilómetros del vehículo para saber si lo usaba en menesteres particulares, del número tan exagerado de recorridos que sumaba. Compró el primer ordenador que tuvo el Ayuntamiento, "Carmín". Mostraba progresos en los mecanismos automáticos de cloración del agua como si fueran el último descubrimiento de la inteligencia artificial y se entusiasmaba enterrando inversiones. O sea, con lo que nadie ve y los pueblos necesitan: largas tuberías y anchos colectores. No existía incendio al que no compareciera con la manguera, incidencia a la que no se presentara haciendo sonar la sirena, ni atasco que no despejara cuando el viejo cruce de El Berrón acababa convertido cada domingo en la tortura del conductor asturiano. El semáforo de Europa, caravana tras caravana durante horas.

Fue uno de los primeros alcaldes que decidió fijarse un sueldo. Y jugoso: una peseta más que el funcionario mejor pagado, un secretario de alto rango, larga trayectoria y merecidos trienios. Una mensualidad de ministro. Aquello supuso la primera gran escandalera de varias, porque nunca dejó indiferente a nadie. Los polesos le vieron echar de un pleno con sus propias manos, sin auxilio de la policía local, a unos manifestantes a los que arrancó una pancarta para que no coaccionaran el voto de los concejales en un asunto. Cuando las cosas empezaron a torcerse llegó a gobernar un tiempo con la fiel compañía de un pastor alemán, Hassel, bajo la mesa del despacho. Quizá hoy el gesto le hubiera hecho ganar adeptos entre los animalistas. Algún concejal de aquella época corrió delante del perro y no precisamente por divertimento.

Creía en un tipo de gobernante completamente distinto al que la clase dirigente de hoy tiene acostumbrada a la platea. Postureos, ninguno. Decisiones, siempre y de frente. Aunque resultaran impopulares y exigieran sudor y lágrimas. Pensaba que la autoridad en favor de lo que creía el bien común estaba para ejercerla. Alguien así, con una acentuada personalidad –entiéndase convencimiento– y mucho carácter acaba por generar tantos amigos como adversarios y enemigos.

Dicen que Churchill comentó: ¿Tiene enemigos? Bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida. Los adversarios están enfrente; los enemigos, en la bancada propia. Amigos, adversarios y enemigos tuvo el Villa munícipe en abundancia. Gustaba de las citas de los estadistas y admiraba a los padres del sentimiento europeo. No podemos atestiguar si el británico estaba entre sus favoritos, seguramente sí, pero ya que Sir Winston Leonard Spencer-Churchill aparece por aquí cómo olvidar otra de sus sentencias memorables: "Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos". Villa, aunque renunció a su partido, no quiso cambiar ni de ideología, ni de principios. Por eso, su vida pública fue apagándose hasta quedar apartado en un sitio discreto de la pequeña historia local del concejo. Puede que el transcurrir de las hojas del calendario y el desapasionamiento de la memoria se encarguen de ir reservándole pronto un lugar un poco más grande.