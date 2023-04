Por el futuro de Vox

Somos muchos los que vimos caer con tristeza a Javier Ortega- Smith, ese ciclón humano de convicciones y entrega, tal vez como chivo expiatorio de algo que pasó en las andaluzas. Y digo "algo" y digo "tal vez" porque los ciudadanos, en materia política, nos debatimos entre lo que dicen unos y otros, a lo que se añaden los enredos de unos medios de comunicación a menudo politizados.

¿Qué certezas podemos tener?

Como afiliado de Vox en Madrid, pero con casa en Asturias, me siento concernido por lo que vengo observando desde hace meses –años– en esa hermosa tierra, y quiero creer que sea un caso aislado y no un síntoma de una enfermedad general de mi querido partido, al que considero la única esperanza para España.

A priori, la sustitución de Rodolfo Espina, primer presidente de Vox en Asturias, por Ignacio Blanco parecía lógica dada su calidad de candidato y portavoz en la Junta General, pero pronto muchos nos preguntamos: ¿cómo se consintió que nada menos que, con esa doble condición, su dedicación al partido fuera de un 50 por ciento? La consecuencia, un déficit territorial enorme. Para compensarlo, decenas de coordinadores, sin recibir un céntimo a cambio, quitaron tiempo a sus vidas para dedicárselo a su partido. Sinceramente, si hoy escribo este artículo es porque he conocido a más de uno cuya cabeza ha volado por los aires al albur de la arbitrariedad del nuevo presidente. Porque sí, Blanco se fue apenas seis meses antes de las elecciones y, según me dicen, "José María Figaredo campa a sus anchas".

Hemos visto caer concejales, en Gozón, en Siero…y tampoco sabemos nada. Lo curioso es que coordinadores o concejales menos esforzados siguieron ahí. Y ahora vemos los relevos nada menos que en Gijón y Oviedo, tradicionales graneros de votos en la región. ¿Por qué?

Nunca esgrimiré aquello de la "falta de democracia interna". Vox tiene sus estatutos y su modo de funcionamiento y a mí me parece mucho más honesto que cualquier congreso amañado, pero ello siempre y cuando la guía sea la de los principios y valores que nos han contado, que hemos asumido: el esfuerzo, el compromiso, la disciplina. ¿Son esas cualidades las que presiden la confección de las listas en el momento presente? Ya se sabe que para conformar candidaturas surgen muchas más novias que para el trabajo del día a día durante cuatro años, pero repito, ¿bajo qué criterios se eligen candidatos y candidaturas? Porque en Asturias oigo hablar de una suerte de caudillo, de intereses y de que a Abascal no llega la información, lo cual es indudablemente lógico dado el escaso tiempo de que dispone, pero ¿no hay nadie que escuche, que contraste, que decida por el bien de Vox?

La candidata a la Presidencia del Principado, y dicho sea con el mayor de los respetos, va por la circunscripción central pero es de la occidental, por lo que sus vecinos ni siquiera podrán votarla a ella. ¿No habría sido más coherente que liderara la lista por el Occidente? No voy a adelantar acontecimientos pero no ha sucedido nunca en la historia de la democracia asturiana. ¿Y quién la puso? ¿Por qué? Dando por descontada su valía no puede más que preocuparme que esté tan extendido el rumor de las filias y fobias del presidente y, peor, que éste preferiría personas no especialmente mejores que él por aquello de las sombras. Y nuevamente, con todo el respeto al nuevo presidente, dado que lleva tantos años fuera de Asturias, ¿es la persona más adecuada para confeccionar a dos meses de las elecciones candidatos y candidaturas? Y como lo mismo se me puede reprochar a mí subrayo que yo no hago listas, pero sí vengo escuchando y mucho, demasiado, y me preocupan muchas cosas porque me preocupa Vox. Una de ellas, que he visto coordinadores desolados, afirmando haberse sentido abandonados todo el mandato, o asegurar que no se presentarán en sus municipios porque no han tenido atención, apoyo, asistencia, por parte de la dirección regional.

Vox tiene un discurso muy claro, el "sentido común", ese respeto por los compatriotas, ese sin miedo a nada ni a nadie que tanta fuerza nos ha dado. Pero lo que yo estoy viendo no tiene mucho que ver con el sentido común, con el reconocimiento al trabajo de los propios y, desde luego, me niego a pensar que se busque la mediocridad para no reducir brillo a no sé quién.

Me preocupa y mucho, porque oigo lo mismo en otros lugares de España y creo que a un partido, además de muchas otras cosas, le sostiene su coherencia, la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Recomiendo humildemente que no se dé nunca nada por sentado, porque en nuestra querida España y por falta de coherencia ya hemos visto caer a más de un partido.