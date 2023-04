¿Quieren más pruebas de negligencia legislativa? Pues ahí las tienen con la reforma de la ley del "sí es sí", que por la dilación llegará un momento en que no será tan urgente abordarla porque tampoco habrá agresores sexuales a los que no se les haya rebajado la pena o, si me apuran, entre rejas. La alarma política electoral ya no resulta igual de alarmante desde el momento en que el goteo de violadores favorecidos ha disminuido. Los socios del Gobierno, enfrentados y con más de un frente abierto, parecen no ponerse de acuerdo a una semana de las enmiendas.

Igual sucedió con otro prodigio de ineficacia parlamentaria, la reforma de la llamada ley mordaza, que fue tumbada por los aliados de los socialistas y de la izquierda populista en el Congreso, el pasado marzo, por insuficiente. Si no se han olvidado de ello, recordarán cómo esta ley de seguridad ciudadana suponía un grave riesgo y una afrenta insoportable a las libertades durante la etapa de Mariano Rajoy. Años después de convivir con ella el PSOE y Unidas Podemos, es como si hubiera desaparecido el espeluznante vértigo liberticida que tanto preocupaba entonces en la oposición. Sencillamente ha dejado de existir el problema de la mordaza dependiendo de quienes la apliquen. La ley ha seguido siendo, además, un pingüe instrumento recaudatorio para las administraciones públicas bajo distinto signo. Así es la vida forma distinta. En un año electoral, los mismos sondeos que revelan un Gobierno de coalición enfrentado y agotado dejan entrever también el dilema para la democracia: una crisis sistémica inducida por una legislatura aciaga en casi todos los sentidos donde resulta complicado encontrar el lado positivo. La desesperanza es aún mayor, y las posibilidades de seguir ahondando en la crisis crecen, cuando percibimos que para la izquierda, si se trata de repetir gobierno, el futuro equivale al presente. Consiste en que mañana otro día vuelvan a entenderse los que no se han entendido hasta ahora y ponen en peligro las instituciones.