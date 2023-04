Colaboración

Desde el inicio de mi carrera, me he especializado en el análisis de datos estadísticos incompletos. Por ejemplo, en el ámbito médico, muchas veces el profesional se enfrenta al diagnóstico a partir de información incompleta acerca de la sintomatología u otros datos relevantes del paciente. Y en ocasiones, aunque es capaz de descartar algunas patologías, no dispone de suficientes datos para ofrecer un diagnóstico específico. La estadística y el aprendizaje de máquina permiten establecer modelos para describir las relaciones entre la sintomatología y otras características del paciente y su diagnóstico. Así, a partir de una muestra de pacientes con un diagnóstico confirmado, es posible "entrenar" a la computadora para que "aprenda" a diagnosticar a nuevos pacientes a partir de sus síntomas y estado físico. Mi trabajo dentro de este contexto consiste en establecer criterios para comparar distintos modelos de aprendizaje entre sí, analizando sus propiedades matemáticas. Aún quedan vías de investigación relacionadas con aquellas situaciones donde la información disponible es incompleta, especialmente cuando la omisión de datos es intencionada o depende de la propia condición física del paciente.

Durante los últimos 15 años, he colaborado con profesores de varias universidades francesas. Actualmente trabajo conjuntamente con investigadores del Laboratorio de Informática, Robótica y Microelectrónica y con el responsable del Servicio de Medicina Nuclear del centro hospitalario universitario de Montpellier. El análisis de las imágenes médicas tiene enorme utilidad en el diagnóstico, el estudio de la progresión de ciertas enfermedades o la evaluación de la eficacia de los tratamientos. Específicamente, en medicina nuclear, el diagnóstico temprano o el análisis de la evolución de algunas enfermedades se basa en la comparación de dos o más "regiones de interés" pertenecientes al mismo examen, o el seguimiento de la actividad de la misma región antes y después de la exposición a un radiofármaco, un medicamento, o simplemente, del paso de un período determinado de tiempo. Las aplicaciones son amplias en neurología, oncología, cardiología, o hematología. Las imágenes obtenidas miden ciertos fenómenos aleatorios y, para que el diagnóstico sea fiable, se necesita la utilización de tests que nos indiquen si las diferencias entre dos imágenes son estadísticamente relevantes. Mi colaboración en este contexto consiste en el diseño de tests estadísticos específicos.

En mi trayectoria profesional, he percibido algunas diferencias entre nuestro país y otros del entorno. Nuestro sistema de calificación basa la evaluación científica fundamentalmente en cifras, como la cantidad de artículos publicados, o el número de citas recibidas. Esta forma de evaluación es objetiva y alienta el esfuerzo, pero puede desviar el objetivo de la investigación, que debe estar centrada en encontrar soluciones prácticas a problemas relevantes, más que en la rápida diseminación de resultados. Desde mi experiencia, en algunos países de nuestro entorno, se da menos importancia a la consecución de objetivos puramente numéricos, lo que permite centrarse en un trabajo más pausado, con el tiempo necesario para analizar los hallazgos aportados por otros investigadores. Por nuestra parte, a los investigadores españoles se nos suele atribuir una mayor creatividad y capacidad de adaptación, lo que muchas veces nos permite ofrecer ideas innovadoras. Compartir experiencias con especialistas de otras culturas y otras áreas de conocimiento representa, en mi opinión, una de las mayores recompensas de la vida universitaria. La Universidad de Oviedo y, en particular, la Facultad "Jovellanos" (donde actualmente imparto toda mi docencia), promueve intensamente el intercambio internacional de los estudiantes, con un impacto muy positivo en su formación.

Nuestro sistema educativo debe continuar incidiendo en la importancia de la colaboración. Muchos profesores de enseñanza secundaria y universitaria fomentan el trabajo en equipo y el desarrollo de las llamadas "soft skills" a través de distintas actividades dentro del aula. Durante las últimas cinco décadas, también hemos evolucionado sustancialmente en materia de igualdad entre géneros y, dadas las circunstancias de las que partíamos, lo hemos hecho más rápido que otros países cercanos. Debemos congratularnos de esta evolución, producto del esfuerzo y el cambio de mentalidad de muchas personas, y continuar trabajando para conseguir una mayor equidad, evitando la polarización entre los géneros, la crispación de los debates o el rechazo de aptitudes complementarias dentro de los equipos laborales. El fomento de la igualdad y la cooperación debe comenzar desde el ámbito familiar. Creo que mis dos hijas han interiorizado, desde muy temprana edad, que la responsabilidad profesional de sus padres era equiparable, así como nuestra contribución en el hogar y en su educación. El apoyo que hemos recibido por parte de sus cuatro abuelos también ha sido clave para poder armonizar nuestra vida laboral y familiar.

Existen distintas teorías acerca de la baja proporción de mujeres en casi todas las áreas STEM, y desconozco cuál es la correcta. Algunos estudios sociológicos ponen de manifiesto la existencia de una brecha en el grado de autoconfianza entre chicos y chicas, que se inicia en el periodo de la adolescencia y se mantiene durante algunas etapas de la edad adulta. Las familias y la sociedad representan un papel determinante para superar esa brecha. Podemos ayudar a nuestros jóvenes a ser conscientes, con mayor objetividad, tanto de sus fortalezas, como de sus limitaciones. Incluso en nuestra área de especialización, nos tropezaremos con frecuencia (¡afortunadamente!) con personas que tendrán más conocimientos que nosotros. Esto, lejos de frustrarnos o hacernos sentir prescindibles, debería representar una oportunidad para evolucionar y aprender.

Debemos transmitir a los futuros científicos que no existen habilidades "de primera" o "de segunda". A pesar de la gran difusión de la famosa teoría de las "inteligencias múltiples" de Gardner, observo que algunos estudiantes de grado y doctorado en Matemáticas parten de la idea de que la única destreza importante en la investigación matemática es la capacidad para desarrollar demostraciones complejas. Esa es sin duda una competencia fundamental, pero no la única. No podemos excluir otras habilidades igualmente necesarias en la consecución de un buen trabajo. Algunas de ellas son las siguientes: la aptitud para identificar problemas abiertos interesantes, la destreza para transformar la pregunta de otro especialista (un médico, un economista, un ingeniero, etc.) en un problema matemático correctamente formulado y resoluble, la habilidad para conectar investigaciones aparentemente independientes, la capacidad de distribuir las tareas entre los miembros de un equipo de investigación y supervisarlas adecuadamente o la destreza a la hora transmitir la información de manera sencilla, correcta y eficaz. Nadie espera que un solo investigador pueda integrar todas estas habilidades y, por ello, el trabajo en equipo es imprescindible para la consecución de muchos proyectos.