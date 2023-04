Llegué apurada al ascensor, una mujer impidió que se cerrase. Entré, le di las gracias y me quedé mirándola.

–¡Es Usted!

–Creo que sí, que soy yo… Sonreía y parecía divertida. Una admiradora de Borges, supongo…

–La verdad es que no, no me interesa mucho Borges. Es de Usted, siempre me ha parecido una figura diferente, no sé si la admiro, pero quien siempre ha llamado mi atención fue Usted.

Llegamos a mi piso y seguimos hablando impidiendo que el ascensor siguiese camino. Me señaló unos sofás, salió y nos sentamos.

No recuerdo exactamente que le conté ni lo que ella me contaba, pero fue un rato estupendo.

–¿Viene a visitar a alguien? Yo debo irme, dentro de un rato tengo una reunión.

–No, vivo aquí, bueno, me alojo aquí.

–¿Le parece que desayunemos mañana?

–Perfecto, me encantará.

María Kodama se dirigió al ascensor, me saludó con la mano y, siempre sonriendo, me dijo con la puerta a punto de cerrarse: ¡Vos no admiras a Borges, curioso!

Durante varios días desayunamos juntas, en compañía de mi hija que aterrizó en Madrid de visita y que no podía creer que estaba junto a María Kodama. María se interesó por sus estudios en Barcelona, por ella, por su vida… Lo curioso de todo aquello es que jamás hablamos de la literatura de Borges, nunca. Hablamos del mundo, de la gente, ella se reía cuando yo señalaba a alguien peculiar y yo buscaba más peculiaridades de las que reírnos. Pero de Borges como escritor nunca. Sí de las malas cosas que decían de ella, de la viuda. De gente que la odiaba, pero nunca de la literatura borgiana y pareció no importarle, todo lo contrario. Le regalé una de mis novelas y el día que la recibió me llamó y me dio las gracias y dijo que esa misma noche la leería, pensé que era por quedar bien. Varios desayunos después me hizo una crítica, totalmente en serio, de la novela. Decidí que dada la normalidad de María, con la misma normalidad debía tomar yo que semejante erudita me desgranase puntos de aquella novela, con precisión académica y seriedad. Hablaba en "argentino" con expresiones que yo conocía por mi gran amiga y valedora la doctora Marcela Crespo y siempre nos tratamos de Usted. Le conté que había salido en la revista "Muy Interesante" con una frase de una de mis novelas. Junto a Julio César, Marie Curie y gente así y que mi tía Ángeles al verlo había dicho que así estaba el mundo de mal, que esperaba que no me creyese "nada" por haber sido citada en semejantes compañías. Y María volvió a reírse, se reía mucho, y decía que le encantaría conocer a mi tía, concretamente a mis tías a las que yo llamaba las sabiduriosas. Y habló de la falsa intelectualidad, de las formas agobiantes de algunos y yo asentía y despotricaba contra ese tipo de gente.

Nos despedimos un medio día y me escribió en una servilleta del Palace su fax, correo, teléfonos etc. Traté durante años que alguien la trajese a Asturias, ella estaba dispuesta, pero no lo logré. Fue un placer conocer a María Kodama y ver que era una mujer muy culta, tanto como normal. Educada, risueña, encantadora. No me equivoqué cuando empecé a admirar a la señora Kodama de la que siempre tendré un gran recuerdo.

Los mitos jamás me han gustado. Descanse en paz la señora Kodama, mi compañera de desayunos y paseos en Madrid en medio de conversaciones absolutamente normales y sin tener que esforzarme en parecer admiradora de Borges ni citar nada de sus textos. Creo que eso fue lo que nos acercó. Ambas teníamos una vida fuera de la literatura, cosa que normalmente se entiende mal en algunos círculos.