Victorias que saben a derrotas

Ha pasado otro año sin que se hayan tomado las decisiones ni realizado acciones que permitan minimizar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Tampoco se han tenido en cuenta las consecuencias que las sociedades humanas, la demografía y las economías alteradas por el clima tienen sobre la biodiversidad (ecosistemas y especies); la interacción entre los cambios en biodiversidad y clima pueden generar impactos mucho mayores, con interacciones sinérgicas en ambos sentidos. En el momento de escribir nos llegan malas noticias: la oscilación climática del Pacífico, conocida como ENSO (El Niño Southern Oscillation), ha pasado de fase Niña a fase neutra; además, los modelos indican para el segundo semestre de 2023 una alta probabilidad de pasar a fase Niño. La situación Niña contribuye a reducir la temperatura atmosférica y su predominio durante los últimos tres años ha permitido que la temperatura global media de la atmósfera no se incrementara significativamente. Sin embargo, la presencia de la fase Niño provocará un incremento rápido de la temperatura media de la Tierra. Si esta fase se prolongara durante 2024 y 2025 la temperatura media de la atmósfera puede superar los 1,5ºC respecto a la época preindustrial, valor que según los Acuerdos de París de 2015 no deberíamos sobrepasar si no queremos arrostrar situaciones muy desfavorables.

Durante el 2022 se han sucedido muchos acontecimientos que han tenido influencia sobre factores que inciden en el cambio climático global, pero destacaré tres: La reorganización geopolítica global ha llevado a cambios en las bases energéticas de nuestras sociedades, incrementando el uso de combustibles fósiles menos eficientes cómo el carbón. Y ello a pesar de que a medio plazo la descarbonización estratégica limitaría la dependencia energética de muchos países, fundamentalmente de la UE. Las emisiones globales de CO2 no se han reducido durante 2022. El desarrollo de una guerra de invasión en suelo europeo, que además genera destrucción y muerte, ha supuesto la transferencia de fondos al rearme y no a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, limitando también las ayudas prometidas a países en desarrollo en la COP26 de Glasgow a finales de 2021. Ha dado argumentos para al alza de precios de energía y alimentos, y aumentado según la FAO la desnutrición y hambrunas en áreas ya muy deprimidas, y un aprovechamiento poco generoso de los recursos disponibles. Según reconoce la ONU, la población humana ya supera los 8.000 millones de personas. Este incremento de la población aumenta la demanda global de bienes y servicios y, a pesar de que pueda disminuir en algunos apartados o regiones la demanda per cápita, se traduce en un aumento del uso global de energía, espacio y recursos. La celebración en octubre y noviembre de 2021 de la COP26 de Glasgow que debería haber generado avances en la mitigación y adaptación al cambio climático y de colaboración entre países con diferente desarrollo científico-tecnológico y económico sólo logró magros resultados volviendo a desinflar los deseos de avances más contundentes y eficaces, necesarios tal como recoge el reciente Sexto Informe de Síntesis del IPCC (https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ ). Reconocer que la repercusión del cambio climático será mucho menor con un incremento de temperatura de 1,5°C que de 2°C, conclusión ya establecida con anterioridad, no ayuda mucho, al igual que reconocer que estamos en una década crítica o que con los planes de mitigación presentados por los países no se alcanzaría ni el objetivo de 2ºC, aunque ahora lo subscriban la mayoría de los gobiernos y la resolución final inste a tomar medidas enérgicas y urgentes en 2023 y no en 2025 como se acordó en la COP25. Resulta novedoso el acuerdo de reducción del carbón como fuente energética y la eliminación de subsidios ineficientes a todos los combustibles sólidos, aunque este invierno algunos países importantes hayan dirigido su planificación de futuro justo en sentido contrario. Se ha destacado el compromiso y urgencia de implementar un fondo de 100.000 millones de dólares como ayuda a los países en desarrollo a partir del año 2023, aunque no puedo dejar de señalar que en el lapso entre la COP25 y la COP26 no hubo casi aportaciones económicas de los países desarrollados que habían adquirido ese compromiso. Algo similar se puede decir sobre el acuerdo para fortalecer las estrategias de adaptación y resiliencia de los países en desarrollo que manejan cifras que no cubrirían mínimamente las necesidades que los países más pobres. Una rápida revisión de la tendencia que han seguido en este segundo año de la década las variables que tienen que ver con el clima: emisiones de GEI, concentraciones atmosféricas de GEI, incremento de temperatura y cambios detectados del clima, nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva. Merece la pena recordar que durante la presente década se debería reducir el 45-50% de las emisiones de GEI de uso industrial y energético y limitar las emisiones debidas a cambios en el uso de la tierra para que la temperatura global no se incremente más de 2ºC y a ser posible menos de 1,5ºC respecto a la época preindustrial. Los datos de los que se dispone indican que no seguimos el camino recomendado. Después de la disminución de un 6% de las emisiones de CO2 que se produjeron en el año 2020, resultado de la reducción de la actividad económica y del transporte por las restricciones provocadas por la pandemia de covid19, en 2021 se recuperaron las emisiones de 2019; la mala noticia es que en 2022 las emisiones han crecido un 0,9%, o 321 Mt de CO2, alcanzando un nuevo record de 36.8 Gt de CO2 según datos de la Agencia Internacional de Energía o de 36,6 Gt de CO2 según el Global Carbon Project. La maquinaria productiva de la humanidad ha recuperado su capacidad y todo vuelve a la normalidad ¡Un gran éxito a pesar de las dificultades! Es lo mismo que se dijo después de la finalización de la primera crisis del petróleo de 1973 cuando retornó el crecimiento y se volvió a echar humo a toda máquina. Pero ahora ya tenemos muy claros los riesgos que representa esta recuperación y todo suena a incapacidad y derrota más que a éxito. Se ha alcanzado esta situación por el importante incremento de emisiones por el uso de carbón y petróleo y una estabilización del gas respecto a la situación pre pandémica. El único dato satisfactorio que nos da esta variable es el bajo porcentaje de incremento respecto a 2021. Probablemente el indicador más importante para el tema que nos ocupa es la concentración atmosférica de Gases de Efecto Invernadero (GEI); según la NOAA y SCRIPPS (USA) todos incrementaron su concentración atmosférica en 2022: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (N2O) o hexafluoruro de azufre (SFe6). El incremento anual global del CO2 en 2022, a falta de un resultado definitivo, fue de 2,20 ppm, inferior al de años anteriores. En diciembre de 2022 su concentración global era de 218,82 ppm. En la serie de la NOAA en el Mauna Loa (Hawai), la más antigua de las existentes, en mayo y junio de 2022 se obtuvo una media de 421,5 ppm, mientras que en 2023 este valor se alcanzó ya en la primera semana de marzo. Todos los meses se superan los valores correspondientes a los del año anterior. No se sorprendan ni crean que es una gran novedad cuando aparecen noticias de que se baten récords de concentración de CO2. Solo la reducción drástica de las emisiones de GEI generaría la estabilización de su concentración en la atmósfera y la humanidad habría tenido éxito en su control. ¡Que no sea demasiado tarde! El tercer paso sería el incremento de la temperatura atmosférica, la global y las locales. Las estimas de la primera, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) respecto al periodo preindustrial (1850-1900) es de 1,1ºC. Este es un valor estimado a partir de los cálculos de seis instituciones. Una de ellas, Berkeley Earth da un valor de 1,21ºC y lo considera el sexto año más cálido; según esta institución los 8 años más cálidos son los últimos ocho. La serie GISTEMP de la NASA nos informa de dos aspectos interesantes. El primero es que estiman un incremento mayor para la atmósfera sobre los continentes, 1,3ºC, mientras que sobre los océanos es solo de 0,56ºC. Todas estas organizaciones y la OMM que recoge sus estudios indican que el leve enfriamiento con respecto a 2020 (Berkeley Earth da un valor para ese año de 1,36ºC) se debe a la intensidad del evento prolongado de Niña, que ha durado ya tres años. Esta tercera variable tampoco muestra una cara amable, y con toda seguridad seguirá su incremento en el futuro cercano, con todos los efectos indeseables que refleja el último Informe de Evaluación (Grupo de Trabajo II) del IPCC. Aunque menos fáciles de cuantificar, el número e intensidad de eventos climáticos extremos, claramente perceptibles en los lugares en los que ocurren, han incrementado su número y frecuencia en las últimas décadas y el año 2022 ha sido un buen ejemplo. En la Península Ibérica y Europa hemos disfrutado de un verano anormalmente cálido que puede convertirse en normal en breve tiempo, y lo mismo pasaría en las demás épocas del año. El hielo marino ártico esta en mínimos y los deshielos de Groenlandia y la Antártida se aceleran. La tasa de incremento del nivel del mar también se encuentra en máximos en este año; se estima una subida de 4,4 mm/año (dato basado en la serie de los últimos diez años); es un valor bastante mayor que el descrito a finales del siglo pasado, 3,1 o 3,2 mm/año. Pasar revista a los daños causados por estos eventos extremos o a la tendencia general del cambio climático sería inabordable en el contexto de este escrito. Pueden obtener un buen panorama en el Resumen para las políticas del grupo de trabajo II del IPCC o en el Informe de Síntesis recién aparecido (https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf ; https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/). Es evidente que los países no se encuentran en condiciones de lograr acuerdos vinculantes, más bien todo lo contrario; muchos enfrentados o en guerra, una geopolítica de recursos energéticos en plena mutación, y una economía que tiene dudas sobre cuál sería el camino correcto a seguir y cuáles pueden ser los imponderables a los que se puede enfrentar. Y sobre todas estas consideraciones cómo hacer equitativos los cambios o el reparto de obligaciones. La actividad de grupos económicos o naciones con intereses contrapuestos y distintos niveles tecnológicos, económicos y de poder no permite vislumbrar un futuro halagüeño. Vistos los desfavorables resultados en estos dos primeros años de la década es claro que gobiernos, empresas y ciudadanos no actuamos de acuerdo con la gravedad de las situaciones que genera el cambio climático actual ni el que se seguirá produciendo en un próximo futuro. La respuesta es muy limitada a escala mundial y no asumimos los esfuerzos y costes para responder al cambio climático con la necesaria urgencia. Aparecen voces de partidos políticos y grupos de presión en muchos países, incluido España, que proponen eliminar las normas que de forma todavía limitada pretenden afrontar el problema, sin caer en cuenta en la sinrazón de los argumentos (si los tienen) que esgrimen. Durante los meses transcurridos del 2023 se siguen manteniendo las tendencias señaladas, y los océanos nos muestran una primera señal del cambio de fase de la oscilación Niña-Niño. Ante los impactos y tendencias actuales del cambio climático y con el fin de asegurar un futuro habitable para todos debemos actuar ahora, la ventana de oportunidad se está estrechando rápidamente (Informe de Síntesis del IPCC de 2022).