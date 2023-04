Un matrimonio que honra a Asturias

Juan Benito era un soltero irredento. "Matrimonio", me decía un día, dejando que su voz resonara en cada sílaba, "matrimonio, qué palabra tan larga y tan fea". No sabía entonces que un azar prodigioso lo iba a unir con Lola Lucio en un matrimonio que tanto aportó a la cultura. Primero con Tribuna Ciudadana una creación de Juan Benito, apoyado por José María Laso. Lola entonces prestaba su apartamento a los conferenciantes. El lazo entre ellos se iba reforzando a medida que Tribuna adquiría más presencia pública y Lola, que en las primeras épocas era como el continuo de una pequeña orquesta donde Juan Benito era el violín principal, poco a poco se fue convirtiendo en coprincipal formando un dúo sólido, equilibrado y fructificador. Ya no era solo la difusión de la cultura mediante conferencias que nos abrieran la mente y cuestionaran nuestros prejuicios. Ahora su interés abarcaba cualquier ámbito cultural. Así nace el Círculo Cultural de Valdediós, una creación exclusiva de ellos en la que Lola tuvo el principal protagonismo. Pero como si ese inicio suyo en la aventura cultural marcara su trayectoria, nunca aceptó ser presidente de ninguna de las dos asociaciones. Fue Juan Benito el primer presidente, como lo había sido de Tribuna, y cuando lo dejó fue Lola quién buscó y promocionó a su sustituto, Adolfo Barthe, una persona que reunía todos los requisitos para que el proyecto siguiera. Sin ella, sin su tesón, hubiera sido difícil que sobreviviera. Y fue Lola quién rescató el Premio "Tigre Juan", uno de los éxitos más notables a juzgar por el número de participantes y la calidad de los premiados. Son solo tres cosas de las muchas que nos dejó Lola. Tres instituciones ya maduras, hace tiempo que Lola apenas participaba. Pero percibíamos su presencia, empujándonos, exigiéndonos. Ahora será su memoria y la de Juan Benito la que nos nutra, la que nos obligue a seguir luchando por mantener sus creaciones.