Al final era fluido

Es un misterio conocer a nuestros hijos. Al principio son bebés, antes que eso son proyectos, y uno proyecta, claro. ¿Qué serán nuestros hijos cuando crezcan? Me gustaría que el mío fuera futbolista y rico, pero luego se pone a jugar, ya niño, y es aventurero, pirata, médico, limpiadora... Tendríais que verlo con la fregona, dice que es mi abuela Pepita.

El caso: los hijos son personas, y como tales empiezan a tomar sus decisiones. Sus decisiones hay que acompañarlas y reencauzarlas cuando nos parezcan dañinas, pero la fuerza de la decisión infantil es tremenda. El juego da paso a la cosa seria, toman manías, eligen estudios, muestran sus preferencias. Preferencias que sorprenden a los padres a menudo, que les dejan con el culo torcido, ¿pero de dónde ha sacado mi hijo estas ideas, estas pasiones?

Y traen amigos, novios o novias, luego, y la familia tiene que tragar porque no queda otra: si la pareja elegida no se adapta a las expectativas es porque las expectativas no eran justas, sino invasiones en la sagrada autonomía del ser humano. Se puede educar, sí, se puede adoctrinar, incluso, y nada de esto es una garantía cuando el individuo utiliza su cabeza para seguir su propio camino. Hacer cambiar de idea a un hijo es como hacer cambiar de idea a los padres: lucha perdida.

Ante el interrogante de lo que será la vida del niño, también hay padres que invaden creyendo que garantizan la autonomía. Se ha popularizado un tipo de reportaje en televisión a padres de niños supuestamente transgénero. Historias que podrían ser hermosas, y yo estar equivocado (esto lo admito), pero que no logro que dejen de parecerme tétricas y horrorosas. Así el caso de una madre que entrevistaron en la televisión canaria el otro día y contó el periplo identitario de su "niñe", que primero dijo que era chico, y luego no, y terminó siendo fluida.

Diré algo, jugándomela, pudiendo equivocarme: creo que en esta oleada ideológica de lo "queer" hay padres que desean con tanta fuerza tener unos hijos LGTBI con los que ensalzarse a sí mismos como padres modernos, que terminan fabricándolos. Me parece una brumosa forma de adoctrinamiento, a través del deseo. Creo también que el origen de muchas identidades de género quebradas a temprana edad está en los secretos de la familia, en las inadvertidas corrientes que soplan entre los padres y los hijos. Qué borrosa es la línea de la verdadera autonomía.