Aquí llega el Día del Libro

El próximo domingo, Día del Libro. Vosotros veréis. Otrora se regalaban rosas, lucía la primavera (pleonasmo). 23 de abril. Ustedes sabréis o sabrán. Celebraré a Lola Lucio, ay, y a sus obras. Vosotros veréis.

---

Cuando ejercía como Secretario General Técnico y Director General de Difusión Cultural en funciones de la Consejería de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Asturias (ole los nombres rumbosos de la preautonomía), pedí en préstamo a Emilio Marcos Vallaure (Director General de Patrimonio Artístico: ole los nombres, etc.) un libro de don Ciriaco Miguel Vigil. Contestó a voces (pleonasmo): "Libro regalado, o perdido o estropeado". Y concluyó: "Si lo quieres leer, aquí en mi despacho, bajo mi vigilancia". Me pareció muy mal entonces (finales de los 70) su actitud. Hoy hago recuento: unos doce amigos llevo perdidos por causa tal.

---

Qué desagradable debo de haberme vuelto en estos últimos 25 años. Antes, no paraban de llamarme clubes de lectura, libreros, instituciones (hasta Tribuna Ciudadana, ay), institutos y colegios de aquí y allá para dar charlas. Me juraban muchos asistentes que lo pasaban de rechupete (bueno, un par de veces me largué a mitad del acto conferenciador por la falta de respeto del público o la organización). Rara vez me presentaban con mi propio nombre: "Francisco González Pérez" o "Paco García Gómez". Ahora, casi nadie me reclama. Qué amortizado (y desagradable) debo de haberme vuelto en estos últimos 25 años.

---

Estoy enamorado de esa mujer. La telefoneo no tanto como debiera. Guardo decoro y no oculto mi timidez con ella. Vino a escuchar mi tesis a Oviedo (se acababa el XX) y enmendó la plana a los postres a un miembro del Tribunal. Su voz me transmite su elegancia. "Salgo muy poco ya, Paco. Al Club de Lectura y poco más. Me vienen a buscar, charlamos sobre Maggie O’Farrell y me vuelvo. Es que me canso". Y la escucho sonreír. Su valerosa biografía te tira de espaldas. Se cansa, dice: acaba de cumplir 99 años. Se llama Marisol Benet Goitia. Hermana de Paco y Juan. Estoy enamorado de esa lucidísima mujer.

---

Pepe Monteserín (Pravia, 1952: Cronista Oficial de tal villa) es un bazar. Entras en cualquiera de sus libros y sales lleno de joyas, a cual más jugosa. De las historias de cumbres montañeras a la esquina donde luce la estatua de un letrado prócer. Sales rico del bazar Monteserín, de esa tienda en que se expenden productos muy golosos. A lo mejor es el mago del bazar, que crees que te está contando Estonia y te saca de pronto y de la manga una anécdota de su santa, Raquel. O el párrafo de Letonia es una excusa para extraer de la chistera a su hijo, Andrés. Un mago, un bazar, el bazar del mago, el mago del bazar. Acaba de ganar los dieciocho mil euracos del "XVII Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, 2022" con "Donde convergen las paralelas (Un crucero por el Báltico)", que me regala amabilísimo. Lo leo entre sobresaltos amenos.

---

Me envía Marcelino Iglesias (San Martín del Rey Aurelio, 1951), "Sombras familiares", con esa tapa dura de la editorial KRK, que tantas alegrías nos da. Y cómo lo recuerdo cuando estudiábamos en la Facul y hacíamos la revolución y la revista "Juan Canas". Toda la literatura por descubrir. Me pierdo por la noche entre sus páginas y qué envidia de lo bien que enhebra, qué lástima no haber seguido frecuentándolo.

---

Y converso apacible con el apacible colega César Iglesias (Mieres, Asturias, 1961). Cómo levanta un día gris una charla sobre los paisajes míticos del noroeste hispano con un investigador curioso y sutil (pleonasmo). Al despedirnos, me regala sus poemas: "Lengua del duelo" y "Carta de marear". Cómo los disfruto y sufro al regresar a casa.

---

"Tras seis minutos de lectura, el estrés baja un 68%. Los libros nos cuidan". El domingo es el Día del Libro. Vosotros veréis.