Sobre la labor de Ángel Silva

Es indudable que la situación económica actual dista mucho de ser favorable para muchas familias, tal y como pueden constatar organizaciones como Cáritas. A pesar de todo, hoy contamos con mayores redes de apoyo social desde el Estado y desde diversas organizaciones que ayudan a paliar las dificultades. Esto no fue siempre así, y si se han hecho notables progresos, ha sido en parte gracias al compromiso de personas como el recientemente desaparecido Ángel Silva.

Durante la posguerra se fueron creando organizaciones de ayuda asistencial, siendo Cáritas la más importante por volumen, pero también nacieron otras impulsadas por los deseos de jóvenes sacerdotes asturianos con ansias de llevar su labor a colectivos más olvidados, poniendo en práctica nuevas formas de vivir el sacerdocio. Si antes se limitaban a ser los encargados de los sacramentos, ahora se implican en la sociedad a través de una pastoral práctica que sirva de ejemplo para los fieles.

Una de de estas organizaciones fue la Asociación Cruz de los Ángeles, fundada en 1963 por los sacerdotes Ángel Silva y el hoy presidente de Mensajeros de la Paz, Ángel García, con el cometido de acoger a los niños de los hospicios para proporcionarles un lugar "donde se sintieran queridos, útiles e importantes. Como en una familia", según sus propias palabras.

Frente al desamparo de los hospicios, donde los niños eran agrupados masivamente, la metodología de la Asociación era acogerlos en grupos reducidos, tratados de forma individual pero trabajando en colaboración unos con otros. Así me lo contaba un sacerdote que los conoció bien, el padre Luis Legaspi: "Era admirable porque sus madres (de estos dos sacerdotes) estaban lavando la ropa de los chavales que ellos recogían, de día y de noche, buscando para mantener a esos muchachos de la Cruz de los Ángeles, es importante esa labor, y una vez Tarancón me dijo, se enfadó mucho por una cosa de estos... Habían comprado unos terrenos ahí, en Las Segadas, y después querían que los pagaran el Obispado". La cosa no pasó a mayores, y el obispo acabó cediendo (parcialmente) a la iniciativa de los jóvenes sacerdotes.

No tardó mucho en ser conocida (y reconocida) su labor en la capital asturiana. Muestra de ello es que, en una ocasión, organizaron una campaña en Navidad pidiendo mantas a través de Radio Oviedo, y la gente fue tan solidaria que acabó llevando más mantas que niños había.

Para sus fines fueron creando numerosas casas infantiles y juveniles, además de una residencia obrera destinada a enseñarles un oficio a jóvenes recién salidos de la cárcel o a aquellos que habían abandonado los estudios y no tenían ninguna experiencia laboral, pudiendo trabajar en una fábrica de lejías que había creado también la Asociación.

Esta breve nota no hace justicia a la ingente labor desarrollada por aquel entonces por ambos sacerdotes, poniendo los cimientos de una labor a la que se han ido sumando, hasta hoy, miles de personas a lo largo de varias décadas de vida. Sirva, en todo caso, para recordar la importancia del trabajo de Ángel Silva, y de que haya más personas como él. Falta hacen, sin duda.