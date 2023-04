Montes arbolados y prados, el vestido de la tierra

El paisaje que queda tras un incendio es sobrecogedor. El gris negruzco de los árboles quemados y la tierra arrasada, el olor a chamuscado que todo lo inunda, las cenizas que lleva el viento y van a caer colonizando la intimidad, rompiendo la cotidianidad tan apetecible cuando se pierde. Eso en el mejor de los casos, cuando las "pérdidas son solo materiales" incluyendo el susto, el abandono del hogar, los destrozos en bienes y recuerdos; y las heridas o muerte de los habitantes del bosque, sorprendidos ellos también por el caos que el fuego incontrolado desata. Que todo eso se acelera porque los pueblos están deshabitados (casi 800 en Asturias) y "ya nadie" se cuida de limpiar el monte, o no lo suficiente como antes cuando era vital; que habrá tal vez intereses ocultos, avaricia que precisa control; que el clima está alterado. Todo es verdad. Ese cóctel provoca incendios y los montes arbolados productivos pierden su vida y su color. La tierra se ve desnuda y débil. Y nosotros más pobres.

Pero hace tiempo el monte y el bosque colonizador no eran un reclamo turístico o un bien medioambiental sino una despensa imprescindible. De él salían nuestras casas, aperos, puentes, barcos, zapatos, carbón, caza, frutos, laderas seguras, suelos nutridos. Y por lo tanto el vestido del bosque nos permitía trabajar, comunicarnos, cultivar, pescar, resumiendo: vivir. Además nos daba alimentos que mitigaban el hambre e incluso permitían el comercio. Pero aquel tesoro que rodeaba los pueblos y villas no era infinito, sino finito. Lo sabían y lo mantenían. Los señoríos nobiliarios y la corona conocían su valor y de él sacaban pingües beneficios por lo que dictaron normas que en ocasiones suponían una carga para los pobres campesinos arrendatarios de mil formas sin tierra propia o dueños de predios diminutos que apenas daban para subsistir. Otras veces fueron su salvación. Muchos montes eran concejiles y comunes, una gran ayuda en poder de las comunidades rurales. Muy pronto se regularon sus usos y hubo disposiciones antiguas abundantes. Vamos a nuestras Actas Históricas y con sus mismas expresiones tan contundentes las citamos. En las Ordenanzas aprobadas por la Junta General de 1594 redactadas por Duarte de Acuña y sancionadas por Felipe II encontramos que había "justicias" de los montes porque "hallan en los que son concegiles y comunes en los lugares y feligressías donde los ay, muchos cortes de ençinas y robres y otras fustas, de cuya causa vienen en disminuiçión y no se conserban", así que "quando algún veçino para sus hedificios o para necessidad urgente tuvieren de cortar o arrancar algún robre u otro árvol que sea útil y provechoso, se ynformen primero" se les "señale parte y lugar donde puedan cortar los dichos árboles". Las talas tenían que justificarse para quienes carecían de recursos y necesitaban levantar su casa o rehacer la perdida por una inundación o un incendio, siempre bajo supervisión, reponiendo la riqueza común "y no pueda cortar ni arrancar otro alguno más de aquellos que le señalaren, obligándose primero el tal vecino, que en lugar de los que ansí cortare o arrancare, pondrá y plantará otros de nuevo; y si no prendieren pondrá otros de nuevo hasta que prendan". Los concejos, lugares y feligresías tenían como un tesoro aquello que la naturaleza les daba.

Puede que fuera un tiempo muy lejano, pero todos eran conscientes de que un incendio descontrolado era una devastación que ponía en peligro la vida y auguraba hambre futura

En las poblaciones "que están quatro leguas cerca de la mar" las restricciones aumentaban. Los árboles servían para construir barcos, los de pesca y los de guerra. Los justicias de los bosques estaban obligados a denunciar a quienes incumplieran las órdenes, pero que "tengan atençión a personas pobres que para sus mantenençias suelen y acostumbran haçer algunas maderas, assí para lo que queda dicho de hedificios y labranzas, como para varcos". Hubo una activa "Juntta de los procuradores de las villas y concexos conprendidos en las quatro leguas de la costa del mar" para limitar que se esquilmasen. Los ayuntamientos tenían la misión de regular en su territorio este bien controlando los nuevos cultivos. Tras una grave mortandad causada por la peste a fines del XVI, de consecuencias nefastas en décadas, se permitió roturar, cerrar y quemar "ansí para labrar y apastar como para [acabar con] el daño que hazen las fieras, que se defienden en los dichos montes quando no se talan" (1612) conteniendo a los animales salvajes que perjudicaban ganados y cultivos.

Es de sobra conocido que el maíz, aclimatado en Asturias en la primera mitad del XVII, vino a sumarse a los cultivos tradicionales de escanda y mijo como panificables para paliar el hambre crónica que las malas cosechas iban provocando por lluvias y sequías alternas que unidas a la peste y la guerra frecuente completaban el infernal círculo de "los jinetes del apocalipsis". Se abrieron más zonas de cultivo dictando que se "prohíbe expresamente la saca de escanda, maíz y otros frutos del Principado en época de escasez… manttenimienttos de la gentte pobre". Se permitía lo "que no toca la paga a los pobres, la nuez, avellana, castaña, limón y naranja que por mar y tierra se saca deste Prinzipado" (1632); frutos de árboles y arbustos exportados cuando abundaban.

En las "Ordenanzas Generales del Principado" que el corregidor Lorenzo Santos de San Pedro recopiló en 1659 se recordaron las disposiciones obligatorias y las multas por "la grande falta que ay de montes en este Prinçipado, assí para quemar y haçer carbón como para fábrica de edifiçios y de navíos" y es que las ferrerías se nutrían de carbón vegetal. Advertían que "nadie se atreba a cortar […] sin pedir liçençia a la justiçia". Nada quedaba al azar en el cuidado del bosque. Se elegían monteros para "correr los montes y limpiarlos de las fieras que en ellos se crían, convocando para esto, a los veçinos de las feligresías del conçejo, en conformidad de la costumbre que asta aquí a habido". Quienes abrían, con permiso, terrenos de cultivo por cuatro años "no cierren camino, salida ni fuentte, ni término partticularmentte señalado y acotado para el pastto de los ganados". Hasta "caçar perdices con perdigón" tenía su norma. Bien general para apoyar la vida en los pueblos: "Que si viniere algún vecino al lugar o se casare algún hijo de vecino y no tuviere casa donde vivir, se le pueda dar en los dichos términos comunes sittio para hacerla" pagando un canon a la comunidad.

Había condenas por quitar "la corteça a los árboles para labrar suela para çapatos". Duros castigos al atentado contra los árboles con "pena al que lo contrario hiçiere de quatro años de destierro de todo el Prinçipado". Conjugar intereses fue tan conflictivo como hoy. Se necesitaba compatibilizar los nuevos plantíos "sin daño de los que se cultiban para yerba o para pan" con la preservación de montes. Sabían que a cada nueva desgracia los árboles vendrían en auxilio de todos. Las inundaciones que se llevaban puentes e interrumpían la comunicación tan elemental se reconstruían, "se aga un puentte de madera en el río de Olloniego" para reponer la carretera de Castilla, salida principal de Asturias. No faltaba quien veía en los bosques un bien general porque retenían la humedad y afianzaban los suelos.

Puede que fuera un tiempo muy lejano, muy primitivo, muy distinto a este, pero todos eran conscientes de lo frágil que resultaba aquella naturaleza. Un incendio descontrolado no era una catástrofe medioambiental que pudiera movilizar recursos rápidos dotados de medios eficaces, era una devastación que ponía en peligro la vida y auguraba hambre futura. Acordarían con Miguel Hernández: "En nombre de los bosques, yo maldigo// a quien toma venganza, árbol, contigo".

