El plan del lobo y Perry Mason

Tan amiguinos como somos del gobierno de Cantabria, con el que nos echamos cantarines de chigre y salimos de paseo al monte, deberíamos tomar nota de la valentía del Ejecutivo vecino en defender a capa y espada su propio plan de gestión del lobo frente a los arrebatos ecologistas, que gustan más de acudir a los tribunales que Perry Mason. Acabamos de conocer que la fiscalía ha archivado la denuncia de un colectivo conservacionista contra tres altos cargos del gobierno cántabro por ordenar el pasado año la eliminación de diez ejemplares, a la luz de los cuantiosos daños ocasionados en la cabaña ganadera.

Aquí, mientras, nos la cogemos con papel de fumar y vamos al mercado del brazo de la palabrería del ministro de Agricultura y regresamos de la mano de la titular de Transición Ecológica y de su secretario de Estado asturiano; una que parece la dama de hierro en contra de intereses varios de esta región y el otro que no sabe o no contesta, o no contesta porque no sabe.

Nadie en su sano juicio en esta región aplaude la extinción de la especie, por muy mala prensa que el lobo haya tenido desde los tiempos remotos de Caperucita -y que entre los ganaderos se ha ganado a pulso-. Pero tampoco nadie debería estar de acuerdo con que el peligro de extinción se traspase a los habitantes del medio rural que ven mermada su hacienda por los ataques frecuentes del cánido. De acuerdo con que haya que recontar el número de lobos para determinar cuántos sobran, o saber dónde campean los más dañinos. Pero hagamos también el esfuerzo de contar ovejas, y no solo a la hora del insomnio que el ataque del lobo provoca en la gente del campo, que ve cómo cada vez se le hace más cuesta arriba la reciella.