Logopedia, desconocida y discriminada

El 30% de la población, niños, adultos y ancianos, requerirá, a lo largo de su vida, de los servicios de logopedia por presentar alteraciones de lenguaje, comunicación, habla, voz, audición, lectoescritura o funciones orales no verbales, como la deglución.

Prevenimos, evaluamos, diagnosticamos e intervenimos clínicamente las alteraciones de la comunicación humana, desde las secuelas de un ictus en el lenguaje, con áreas cerebrales dañadas que pueden afectar la comprensión y/o la expresión de este, como la afasia que apartó al actor Bruce Willis del cine, o en el habla, cuando está afectada de disartria, dificultad de articulación de origen neuromuscular, hasta una disfagia, dificultad para tragar, que tantas veces provoca neumonías por aspiración de alimentos sólidos o líquidos, requiriendo hospitalización y gasto público. Desde una disfonía de una voz a los retrasos del lenguaje de los infantes. Uno de los estereotipos por los que se nos conoce, reduccionista, es que enseñamos a pronunciar la /r/. El otro estereotipo es gravísimo. Es un bulo extendidísimo lo de que haya logopedas en los colegios. ¡Es falso!

Mientras que en EEUU la logopedia está entre las doce profesiones mejor valoradas, de entre 200, en nuestro país y comunidad autónoma asturiana se encuentra relegada. La logopedia es desde 2003 una profesión sanitaria. De hecho, es la profesión sanitaria con más mujeres (94%, INE 2019) y, por tanto, la más invisibilizada. En Asturias apenas hay logopedas en la sanidad pública y nunca el SESPA ha realizado oposiciones para esas plazas. Ahora está realizando la estabilización de las plazas que crearon hace más de 20 años. No hay logopedas en ocho de los once hospitales públicos asturianos, ningún logopeda en centros de salud, tal como el señor Riera, ex gerente del SESPA, declaró era una necesidad, no aparecemos en la Ley que regula los centros sociosanitarios, centros de día y residencias de personas mayores. El hospital de la ciudad más poblada de Asturias hasta hace pocos meses sólo contaba con un logopeda. ¡Desolador!

Aunque en los planes de estudio de la ya extinta diplomatura de logopedia, que arrancó en los años 90 del pasado siglo, cursamos la asignatura denominada Programación del Lenguaje en la Escuela, nunca pudimos entrar en ella. A diferencia de la tendencia en Europa, donde hay personal sanitario en los centros educativos, aquí crearon la especialidad de Magisterio en Audición y Lenguaje (AL). A esos profesionales que trabajan en los colegios públicos y concertados (los privados, como pueden, prefieren contratar logopedas), que realizan funciones educativas, y no clínicas, que tienen en su mención del actual grado 30 créditos de estudios específicos en alteraciones del lenguaje y habla, frente a los 240 créditos de l@s logopedas, son a los que nuestra sociedad llama mayoritariamente "logopedas", aunque no lo son. Esta confusión, esta mentira, que afecta también a políticos y gestores, ha provocado varias consecuencias negativas para la profesión y la sociedad:

1) Se ha permitido en las distintas comunidades autónomas la habilitación de maestr@s de audición y lenguaje como logopedas, pudiendo colegiarse, durante los dos primeros años desde la creación del colegio profesional, mediante una disposición transitoria injusta e incomprensible que afectó a la práctica totalidad de los colegios profesionales creados, excepto los tres últimos: La Rioja (2016), Canarias (2018) y Navarra (2022). El más humillante se produjo en el Colegio Profesional de Logopedas de Murcia donde, tras sus dos años de disposición transitoria se habían colegiado tres logopedas titulados y se habían habilitado como logopedas 415 personas, sin poseer la titulación oficial de Logopedia, cuando esta ya estaba perfectamente definida y asentada. Era el 2001. ¡Incomprensible! Es evidente que el déficit formativo de l@s maestr@s AL es abismal, ya que no estudiaron clínica y, sin embargo, desde la habilitación para la colegiación, tuvieron legitimidad para ejercerla. ¡Un intrusismo profesional legal!

2) El año pasado la Junta de Castilla y León convocó unas de las pocas oposiciones para el perfil de logopeda (BOCYL: 4 de octubre de 2021) en la que permitía presentarse a maestros AL, cuando, por contra, los logopedas no podemos acceder a las numerosas plazas de maestro AL, quienes ya tienen mayor y mejor inserción laboral. ¿Les parece sensato y justo? Es discriminatorio y un agravio comparativo sin fundamento.

3) El bulo de que hay logopedas en los centros educativos ocasiona tremendas consecuencias, porque se pierde un tiempo precioso cuando los padres creen que su hijo está recibiendo rehabilitación clínica y no es así y la necesita, además del apoyo educativo… Los maestros AL no pueden rehabilitar clínicamente, sus funciones son educativas. Muchos niños vienen después del cole a nuestras consultas privadas. Muchos están teniendo que dejarlo por la crisis, como los adultos. La logopedia se está convirtiendo en un lujo. Es un drama, el lenguaje, la comunicación, y poder comer sin atragantarse, es parte principal de lo que nos hace humanos.

4) La mayor parte de l@s logopedas trabajamos, por lo tanto, en el sector privado sólo para aquellas personas y familias que puedan pagar, cuando las alteraciones en el lenguaje, la comunicación y la deglución pueden limitar muchísimo la vida de una persona, además de ser la comunicación un derecho humano. El sector público asturiano no se está encargando debidamente de este problema social, agravado por la crisis, porque no cuenta con suficientes logopedas. Llevamos años solicitando dos logopedas por hospital asturiano, uno de mañana y otro de tarde, para cubrir la creciente demanda social. Entrar en los centros sociosanitarios, donde hacemos mucha falta. Que se eleve la edad de alta en las UAIT (Unidades de Atención Infantil Temprana), actualmente a los 3 años, cuando se escolarizan, como si la llegada al colegio hiciera innecesaria la continuación de la intervención logopédica en el servicio de atención temprana, como si en el colegio hubiera un logopeda que fuera a continuar la intervención clínica, cuando no es así. Si estuviéramos en los colegios también podríamos prevenir e intervenir en las lesiones en las cuerdas vocales, disfonías, que sufren el 40 % de los docentes y que ocasionan largas bajas laborales. Si los pocos logopedas que hay en tres hospitales asturianos pudieran entrar, por ejemplo, en un servicio con un coste diario altísimo como es el de neonatología, podrían reducir días de hospitalización, por acortar el tiempo en que el bebé puede succionar y alimentarse. Podemos ayudar mucho, sólo pedimos que nos dejen, que cuenten con nosotros, queremos dejar de ser los eternos olvidados.

En breve cesaré como secretario de ALPA, la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias, después de haber tramitado la solicitud y documentación para la creación del Colegio Profesional. En breve llegará otra nueva Junta Directiva a la que le deseo fuerza y precisión en la lucha. En breve vendrán las elecciones, con muchas promesas. Ojalá que la logopedia forme parte, por fin, de la campaña electoral.