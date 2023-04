No quiero tener razón

La última vez que fui a confesar (por obligación), utilicé el recurso de decirle al cura que no me acordaba de mis pecados. Me preguntó si me arrepentía de todos, aunque no los recordara, a lo que respondí de forma inmediata con un doble sí.

Quien me obligó a confesar creía que tenía razón para ello (imponiéndomela), pero yo también contaba con la mía para que de forma muy breve aquella fuese mi última vez en un confesionario. Cada uno puede tener sus particulares razones sobre cualquier asunto, claro, pero el razonar solo es posible de forma abierta. A uno no le gusta tener razón sino razonar, sobre todo porque en el razonamiento cabe lo creativo y lo dinámico, antónimo de la razón como tenencia inamovible, más autoritaria, pobre y limitada, e incluso más aburrida. Razón es facultad de discurrir. Y discurrir se entiende como pensar o inventar algo, o moverse avanzando por algún lugar: una forma de dinamismo y diálogo: una forma de diálogo que incluye la escucha: una escucha de quienes alternativamente salen de su yo para situar su atención en el pensar y argumentar de otro (aunque no discurrió fácil el razonar, nos sirve de ejemplo cómo se dio en el jurado popular de "Doce hombres sin piedad"). El razonamiento se da, por tanto, sin poder prescindir de la preposición "entre" que articula el diálogo en su avance. No vivimos en, no pensamos en: vivimos y pensamos entre lo propio y lo externo, entre lo particular y lo colectivo que nos influye y sostiene en equilibrio, aunque los afanes de dominio siempre soplen para tumbarlo. Entendemos que una persona está desequilibrada cuando ha perdido la razón y el juicio, lo que no significa que esa persona no tenga ningún juicio, sino que le falta la medida de la realidad –que dan los demás–, para que pueda mantenerlo con cordura. ¿Significa esto que el razonar no nos ha de llevar a ningún convencimiento como razón propia, y que no podamos vivir individual y colectivamente fijados a unos principios? No, al contrario. Necesitamos los principios y las creencias como mástiles vitales para orientar las propias velas: éticas, intelectuales, políticas y de todo tipo. Pero el problema se da cuando dejamos de considerar la razón como un asidero revisable –sin autocrítica–, cuando le damos un mullido conservador, como el de los colchones, que con el tiempo se adaptan totalmente a nuestro cuerpo, o lo que es peor: cuando tratamos de imponerla sin un sentido democrático, como certeza única que no admite lo abierto, algo que con demasiada frecuencia vemos en los diferentes ámbitos de poder en todas sus escalas, y también en los parlamentos, contradiciendo el sentido más positivo del verbo parlamentar: "discutir sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución". La razón no se tiene como propiedad privada: debemos sostenerla en plural como un logos democrático. Y esa pluralidad, con sus contrastes de consensos y disensos, es la que nos permite progresar con los acuerdos que caben en una sociedad responsable, libre y adulta, equilibrada en lo colectivo entre cada uno y los demás.