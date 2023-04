Los bloques se miden por los pelos

A falta de que entrar de lleno en la campaña, con las listas registradas en la Junta Electoral (o casi), los partidos se pertrechan con los últimos fuegos de artificio para echar los restos en las dos semanas en las que creen que, de algún modo, se decide todo. Pero ¿realmente es así? Sí cuando las cosas bailan en uno o dos escaños. En Asturias existe una incertidumbre añadida que se debe a la existencia de tres circunscripciones. La ley d’Hont, que reparte los escaños por restos de divisiones enteras, hace, por ejemplo, que un tercer partido arañe un escaño con el total de sus votos, mientras que el vencedor tiene que disputárselo con un tercio de sus sufragios.

Es tiempo de encuestas. Los socialistas recibieron esta semana la suya y los populares ya la tienen saliendo del horno. Aún quema, así que no pueden degustarla con calma, pero el aroma que llega les da ánimos. La lectura para los populares es que la batalla de los bloques está muy ajustada y que una probable caída electoral de Podemos (penalizado por sus batallas internas) pone en aprietos al grupo de la izquierda.

A eso se suman incertidumbres en las alas, con diputados en liza entre varias siglas. La matemática de las circunscripciones oriental y occidental hace que, al tratarse de pocos diputados, si dos partidos resultan hegemónicos, el último diputado termina en el más votado. Pero si otras siglas consiguen un resultado aceptable pueden acabar llevándoselo en los restos. En el Occidente se añade, además, un nuevo actor, Sos Occidente, que también presenta candidatura por el centro. También en la circunscripción occidental espera pescar algo Foro, y Vox fía al hecho de que su candidata es Tineo la posibilidad de entrar en la batalla por el último escaño. En el Oriente también ocurre que el descontento en el mundo rural puede dar sorpresas.

Los socialistas señalan que su encuesta les da una victoria clara, pero son conscientes de que cualquier alteración es peligrosa y que, de producirse cambios de los últimos escaños ellos serían probablemente los perjudicados. Un resultado debilitado, además, daría aliento a Izquierda Unida para reclamar entrar en el gobierno.

Del otro lado, la encuesta de los populares les habla de que una mayoría del bloque del centro-derecha (con la suma de PP, Vox y Foro) no es un imposible. Y en ese escenario, según sus estimaciones demoscópicas, resulta determinante la caída de Podemos. No olviden que los morados cuentan ahora con cuatro escaños en la Junta General y que su electorado difícilmente encontraría acomodo masivo en otras siglas de la izquierda. También se percibe que ciertos votantes del espectro de centro-izquierda que apostaron por Ciudadanos en 2019 no van a alimentar al centro-derecha pero tampoco van a elegir las siglas socialistas.

Tómense todo esto como un magma variable que circula por los despachos de los partidos, repleto de especulaciones, sensaciones, deseos y también miedos. Acertar en el termómetro sociológico del voto es tarea imposible (si fuese fácil todas las encuestas clavarían el resultado electoral), pero este es el momento de componerse el escenario para la campaña.

Así las cosas, prepárense para una batalla con el cuchillo en los dientes por el voto. Los socialistas tratarán de evitar desmovilizaciones y alertarán del riesgo de un supuesto gobierno del centro-derecha. Los populares, pondrán el acento en la posibilidad del cambio para atraer a rezagados, pero también habrán de tener cuidado por no restar de más a los partidos de su mismo bloque. Precisamente, por esa sutileza de las matemáticas de la ley de reparto electoral.

Si la pugna entre bloques está realmente por los pelos o no se verá la noche electoral, pero por si acaso y con las encuestas en la mano en los principales partidos, las próximas semanas todos querrán desmelenarse en busca del último voto. Queda una incertidumbre añadida: el voto emigrante no debe desdeñarse, porque las facilidades para ejercerlo son mayores y para el reparto en Asturias suponen un importante colectivo. En otras ocasiones ya dictó sentencia.