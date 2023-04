El final de la escalera de la vida

Por desgracia he tenido que acudir nuevamente a un tanatorio en San Esteban de las Cruces, y además por alguien tremendamente cercano y adorado, mi tía Julita. Ochenta y ocho años de una vida discreta, de los cuales sesenta y tres fueron de plácido matrimonio con su primer y último novio, Ramón. Quizá la vida de Julita no es noticiable por no ofrecer titulares, heroicidades ni penalidades.

Su historia es la de tantas otras personas anónimas que en la década de los cincuenta vinieron a Asturias buscando una vida mejor, empleo y sueños modestos. Y como tantas otras personas de su generación, trabajaron con esfuerzo, disfrutaron del placer de ahorrar, gozaron de intimidad convencional, pudieron comprarse el cochecito utilitario, cumplimentaron quinielas, se entretuvieron con Eurovisión y Fernando Esteso, esperaron el revelado de fotografías, alcanzaron la felicidad del ansiado teléfono fijo, así como de excursiones con tortilla y filete empanado, vacaciones en Benidorm, misa dominical y sesión vermú, sin olvidar algún café por las tardes. Mucho paseo por Uría y aledaños (Ramón con traje de chaqueta, llevando del brazo a una orgullosa Julita con falda y peinado tan convencional como su inseparable bolso).

Y cómo no, con tiempo para atender a los sobrinos, y para formar con mis padres un cuarteto inseparable que cada día interpretaba sin saberlo, lo que sería la serie televisiva "Cuéntame como pasó".

El suyo fue un matrimonio clásico, con el machismo de los roles domésticos propio de la época, pero sin mengua de felicidad en ambos. Y como no, la política no les interesaba, aunque en la última etapa percibían que ellos no interesaban a los políticos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tercera edad está formada por personas de más de sesenta años; la cuarta edad se abre cuando cumplen los ochenta años, y la quinta a los que cumplen los cien años. No está mal eso de que se vaya deslizando la meta para los que sentimos que nos dejan el asiento en el autobús, o nos miran con pena, y aunque sabemos que envejecer son malas noticias, ninguno renunciamos a una larga vida. El problema no lo tiene la tercera edad pues le trae sin cuidado envejecer; ni la quinta edad, pues envejecen cuidados por todos los frentes, sino la cuarta edad, con la que hay que tener cuidado porque se sienten en transición y se resisten al cambio.

La cuarta edad corresponde a una generación perpleja. La que sufrió la guadaña de la virulenta pandemia. La que vive más que sus progenitores a costa del peaje del Alzheimer. La que ve peligrar sus pensiones que no llegan a fin de mes. La que no comprende que la juventud esté insatisfecha y que disfrute con extravagancias. La que lee los espeluznantes titulares de los periódicos que eclipsan lo que les ofrecía "El Caso". Son ancianos que perciben indicios de la razón de la advertencia bíblica de que los hijos se levantarán contra sus padres y los hermanos contra hermanos. No comprenden las guerras, el odio y la violencia. Ni que haya desaparecido el respeto. Ellos, que trataban a sus padres como si fueran generales, frecuentemente se sienten ignorados por sus hijos y nietos, colocados donde no estorben, pero eso sí, reclamados cuando tienen que avalar, ceder su nómina o prestar alojamiento.

Me sorprende la preocupación actual por la productividad, por la inteligencia artificial, por aprender sin esfuerzo, cuando la sociedad infrautiliza un recurso humano de enorme potencial: el de nuestros mayores. Su experiencia, intuición y serenidad, es una potencial fuente de valiosísimas enseñanzas que jamás nos ofrecerá un artilugio, una pantalla ni el fondo de una botella.

También me llama la atención la existencia de numerosos jóvenes insatisfechos, avinagrados, pese a disfrutar del elixir que no se puede comprar y que caducará cuando cumplan más años. Incluso me sorprenden los adultos malencarados y ácidos, que dan la razón a George Bernard Shaw: "No dejas de reír cuando envejeces, envejeces cuando dejas de reír".

En el tanatorio sentí que retornaba el pasado en blanco y negro. En su juventud, mis tíos y mis padres compartían edificio en el barrio de Teatinos, y vivíamos en casa sin ascensor, con una escalera muy transitada. Los vecinos nos conocíamos, ayudábamos, gritábamos o llorábamos, y por ahí transitaban amores y tristezas, al estilo del tramo de escalera de casa modesta, que trazó Antonio Buero Vallejo en su obra teatral "Historia de una Escalera" (1949), en que un vecino confiesa: "Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres, que no nos entienden; de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes murmuramos... Buscando mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz... y las patatas".

La historia de la escalera de mi infancia pasó el otro día por el tanatorio, pues allí acudieron los vecinos que sobreviven, con el peso de los años, tambaleándose, quizá desmemoriados, pero con tremenda ternura, complicidad y afecto hacia la fallecida y el viudo. Quizá el tanatorio es la única ocasión que tienen estos mayores para sentirse en territorio amistoso, donde mirar de reojo el pasado y donde sentirse parte del grupo con el que se ha compartido mucho. Ahí están los abrazos cálidos, las lágrimas, la memoria del pasado y la sensibilidad que nos hace humanos. Allí cristaliza el afecto sembrado por el difunto o sus allegados. Por allí desfilaron los compañeros del club de fotografía y del Ateneo de Oviedo, clientes de la vieja mercería, parientes venidos de Salamanca y Santander, y muchos más deseosos de abrazar al viudo y testimoniar su respeto hacia la difunta.

Al pasar por el tanatorio, sea para rendir tributo a nuestros familiares o a quienes apreciamos, nos convencemos de que la vida es breve y que hay que valorar más lo humano que lo terrenal, los valores que los dineros. Sin embargo, saliendo del fúnebre contexto, nos comportamos como los conductores cuando vemos un coche de la guardia civil en el arcén: bajamos la velocidad y somos modélicos hasta que en la próxima curva aceleramos sin piedad.

Y mientras la guadaña busca su próxima víctima, los parientes y los allegados volvemos a la vida cotidiana con el recuerdo a flor de piel y la lágrima floja. No se quiere creer lo que es natural: vivimos para morir. El difunto se queda en el cementerio, cuyo recuerdo nos estremece por aquellos versos de Gustavo Adolfo Bécquer en que se planteaba preguntas universales ("¿Vuelve el polvo al polvo?, ¿Vuela el alma al cielo?") y mirando al cementerio exclamaba: "¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!".

No deberíamos olvidar lo que refleja una lápida del cementerio de Salamanca, ciudad natal y ciudad de miel del noviazgo de Ramón y Julita: "Donde tú estás, yo estuve; y donde yo estoy, tú estarás". Consciente de ello, mi tío Ramón se sentirá feliz porque sabe que Julita si tuviera que elegir de nuevo, le elegiría a él, y su compromiso sigue vivo más allá del umbral de no retorno.