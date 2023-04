La pandemia nos ha vuelto fenomenales

Aviso para ofendiditos: salvo por la dejadez de algún que otro mastuerzo perenne o cenutria antigua (modificada cita cervantina), siempre en los centros hospitalarios o médicos o sanitarios, fui tratado acorde a lo acorde. Cuando queja hubo, la presenté en forma ante quien fue menester. Cuando alabanza tocó, la desplegué sin tasa. Chulerías o gozos también me las solmenaron las actitudes de sedicentes profesionales de otros oficios: incluidos profes o columnistas. De modo que no van estas líneas contra los ejercientes de la sanidad a pie de obra, los currantes a pie de paciente. Van contra algún ser extraño, oculto y con gran poder, analfabeto funcional, que ha dado en convertir la lengua española en un sindiós obligatorio y absurdo, al confeccionar un protocolo léxico que no alcanza a entender ni la madre que lo parió. Contra esa nueva especie humanoide, burócrata de la sanidad, me rebelo. Dejen al cuerpo sanitario trabajar en paz, leñe, que ya tienen bastante. No embarullen léxico para dárselas de cultérrimos. Si no alcanzan a distinguir una camilla de un buzón de correos, siéntense en su covacha y no molesten imponiendo neologismos al verdadero profesional. El fucking usuario que apoquina la salud de su cuerpo y espíritu es un servidor o es un paisano de Villa Remota Sinhórreo. De modo que contra esos listos que se las dan de ilustrados siendo bobos va la cosa. (¿Exageraré? ¿Y quién no?)

Voy contra los que obligan a colocar carteles o pegatinas con las siguientes expresiones, tal vez copiadas de lo visto en algún raudo viaje a un país norteño. "Observe y respete la distancia asignada": pues sí, yo soy muy observador y respetuoso cuando me asignan distancias, qué absurda expresión… "Diríjase a auxiliar a distancia reglamentaria de pantalla metacrilática": pues sí, ya escribimos sin artículos, ya semos como entrenadores fútbol serbios. "Evite la obstrucción de pasillos y zonas comunes": pues sí, yo soy mucho de no obstruir pasillos y menos aún zonas comunes, sean cuales fueran. "Se recuerda la obligación de guardar observancia de silencio con la evitación de ruidos molestos": pues sí, yo soy muy partidario de guardar observancias varias y solo emito silbos melifluos acompasados. Abundan mucho las indicaciones con las que el covachuelista muy deficiente fustiga a los usuarios: "Observe el panel luminoso frontal superior", o su plural, que viste aún más para el eruditillo a la violetilla: "Observe paneles luminosos frontales superiores". Ya no existe el viejuno "¿Sacó número?": ahora es la mamoneada de "¿Ha extraído número?" o, peor, el espanto de "¿Ha extraído número de la máquina monitorizada?". Te preguntan, por orden de esa inmaterial autoridad: "¿Tiene cita previa?". Dan ganas de responder: "Pues no, yo soy mucho de cita posterior". Me indican lo que el protocolo les manda indicar: "Pulse realizar consulta sin cita previa". Y clamo al cielo aunque no me oiga en pro de saber dónde diablos habrá aprendido español quien tal dice. Ya no existe el obsoleto "¿Es usted de algún seguro?": ahora procede la melindrería de "¿Forma parte de alguna entidad aseguradora?" o, peor, la pavura alienígena de "¿Pertenece a algún ente asegurador?". No ordena don Protocolo que se pida el carné: dígase "¿Me facilita su deneí?". ¿Y todo el mundo entiende qué significa "Le expenderá copia el fax, tómela y prosiga al fondo del corredor longitudinal"? Y menos mal que no es a la consulta de Gastroenterología o de Medicina Hiperbárica o de Angiología y Cirugía Endorretrovascular, pues entonces ya se me habría olvidado cuál es mi destino a mitad del corredor longitudinal, antes llamado pasillo. Y súmenle ustedes el "Le llamarán" de aquí, el "No entre" de allí, el "Entre" de aquella puerta, el "Entre sin llamar" de acullá, el "Ni llame ni entre" de allá, el "Pase, pase", el "¿Dónde va usted?", el "¿Qué hace que no pasa?"… y obtendrá cómo, en efecto, la pandemia ha fosfatinado el poco cerebro que al algoritmo le quedaba.