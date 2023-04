No, no se crean que el pimiento de oro es el premio que se otorga todos los años en el certamen de la huerta. Mi pimiento de oro fue una fruta o verdura, aún sigue abierto el debate entre la pertenencia a lo botánico o culinario, que me topé el otro día en el mercado de abastos de la capital. En mi paseo terapéutico de la hora doy una pasada por la plaza cubierta del mercado. Una gozada ver la frescura y los colores de los alimentos al natural. Y, de vez en cuando, no resisto la tentación y compro. Al arroz con bacalao yo le echo un pimiento rojo, le da sabor y color. Buenas, me da un pimiento colorado. Cójalo usted mismo. Con uno de medio tamaño suficiente, lo pillé y lo metí en mi pequeña mochila junto a dos manojos de puerros, a 1,40 euros, y un manojo de zanahorias, a 1 euro, mercancía que había comprado al horticultor del exterior de la plaza. El hombre se frotaba las manos y daba zapatazos en el suelo para combatir el frío. Volvamos adentro. ¿Qué le debo por el pimiento? Están un poquito caros, me dice y a continuación lo suelta: 2,5 euros. ¿El kilo? No, el pimiento. Solté el taco y después le pregunté si tenía música. Y sorprendentemente me respondió que el pimiento en sí, no, sin embargo, los abonaba al son de las mejores arias de ópera, porque era cultivo ecológico e insistió vehementemente que el bel canto da mejores resultados que el cuchu. Como me vio la vendedora boquiabierto y cariacontecido, no le quedó otra que palizarme con el dichoso bel canto ecológico. Me contó que ella y su conviviente estudiaron en la Accademia Della Voce en Milano. Ella iba para soprano, pero un pólipo en la cuerda vocal la alejó de los escenarios, no así su compañero, barítono in crescendo. Ella, cuando despunta el alba, le canta a los pimientos rojos, a los verdes no, esos son de zarzuela, con pólipo y todo los abona con la madre de todas las arias, la Casta Diva. Él, a media tarde, ensaya ante un público pimentero entregado el Torna a Surriento. Y le pregunté: ¿por la noche quién los abona? No se lo creerán, por la noche, si hay luna, viene la coral de la parroquia y entonan el "Coro de los esclavos hebreos", recalcó hebreos porque al cura no le gusta la palabra judíos. Y gracias a Dios, concluyó la vendedora: "Estos pimientos rebosan vitaminas, oligoelementos y minerales". Vale, gracias, baratos sí que son, le dije y me despedí.

Mientras se cocía el arroz con el pimiento de oro conecté Spotify y lo adobé con sus arias preferidas. El arroz con bacalao estaba cojonudo, como siempre.