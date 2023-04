No conviene vender la piel del oso antes de cazarlo. Sin embargo, el relato del Partido Popular se centra estos días en que asistimos a "la derogación del sanchismo". Es verdad que el desánimo electoral cunde siempre que se considera una etapa concluida y hay algo de esta que parece diluirse dejando paso a un cambio de ciclo. Por eso los populares insisten en ello. También es cierto que la sensación de inseguridad, no solo la económica, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, sino el derrumbe institucional y el enfrentamiento continuo en las filas del Gobierno no invitan a pensar en otra cosa. Pero si existe una opinión pública inestable, polarizada en extremo, y reacia a reconocer sus equivocaciones en las urnas, es la española. Desde que Aznar empezó a acuñar en la oposición su famosa frase de "váyase, señor González" hasta que González se fue, obligado por los votos, transcurrió un tiempo que convirtió aquella interpelación en una especie de exabrupto repetitivo y hasta plúmbeo.

Por mucho que se pretenda hacer un símil con las leyes más significativas del fracaso de una legislatura imposible, el sanchismo como sinónimo de la ineficacia y la impostura tampoco es que se vaya a derogar de la noche a la mañana. Siempre quedarán flecos en su nombre o en el de otros. El daño incontrolado y extendido no conoce ciclos. Recuerdo cuando no hace todavía demasiado pensábamos que otro con la capacidad de destrucción de Zapatero no se podía repetir, y ya ven. Del otro lado, no suponía un gran esfuerzo considerar irrepetible la pereza y la desidia de alguien como Rajoy, y habrá que esperar para comprobarlo. El margen de reiteración en los errores es cada vez más alto dentro de un liderazgo que obtiene notas muy bajas. Desconocemos hasta dónde aguantará el de Pedro Sánchez, consciente de que ganar elecciones es algo que se aleja como opción y que perdiéndolas es Europa la que se distancia de él.