Un día soñé que formaba parte de uno de mis repartos

Empecemos por empezar. Meryl Streep no se discute; se admira. No hay ahora mismo una actriz en el mundo que iguale su talento. Debemos aprovechar el privilegio de poder celebrar a una de las más grandes intérpretes jamás vistas y no es exagerado decir esto: prácticamente cada película suya es una exhibición de poder y, si no, que hable quien no haya contenido la respiración cuando Miranda se quita las gafas al llegar a la redacción de Vogue ("El Diablo Viste de Prada", 2006), o quién no se ha roto al ver a Sophie entregar a su hija a la muerte ("La decisión de Sophie", 1982), o a Francesca mirar a los ojos por última vez al amor de su vida ("Los Puentes de Madison", 1995). Por poner sólo tres ejemplos.

Sus muy notables trabajos en cine donde capta el alma y la vibración de los personajes, mezclada con los acentos de los sitios más diversos, son difíciles de explicar porque escapan a la razón. Meryl encarna los personajes con excelencia, jamás hace una imitación ni una parodia. Para mí es la actriz incontestable. Mi primera experiencia con ella en la pantalla fue en "Kramer contra Kramer" (1979), ahí empezó todo. Pertenece al pequeño grupo de actores, seis en total, que han ganado el "Oscar" al menos en tres ocasiones. Me gusta su compromiso en lo que dice y hace: "Todo lo que decimos tiene significado; todo lo que sacamos al mundo cuenta. Impacta en los niños, impacta en el espíritu de la época". Una filia es una atracción a una determinada realidad y confirmo que es lo que me ocurre con Meryl Streep. Ella habla de la curiosidad hacia las otras personas y que esa es la esencia de la actuación. Su interés en cómo sería ser tú. Y para acabar, una reflexión en alto de lo más ambiciosa: Un día soñé que formaba parte del reparto de una de las películas que me faltan por hacer. Ojalá…