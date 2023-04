Los fuegos que apagan una vida

Asturias se quema. Esta idea ha sobrevolado la mayor parte de los titulares de prensa durante el último mes. Provocados o accidentales, los incendios de las últimas semanas han sido inclementes con Asturias, su territorio y su población, quemando decenas de hectáreas: destruyendo, en definitiva, vidas y sueños.

Pudiera parecer que con el envejecimiento sucede algo similar: el envejecimiento es un fuego que va quemando la juventud. Unas llamas, sutiles en ocasiones, que aparecen sosegadamente y que van apagando muy poquito a poco una cierta forma de vivir. Incendios que aparecen súbitamente, en otras ocasiones, llevándose en pocos años las posibilidades y la autonomía de las personas.

No pretendemos entrar en juicios edadistas: el envejecimiento es un proceso natural y la vejez es una etapa más de la vida, con sus muchas luces y alguna sombra. En cualquier caso, ambos, envejecimiento y vejez, merecen una gestión marcada por la dignificación. Y esta dignificación va necesariamente unida a la financiación.

Como ya parece habitual en nuestra clase política, los incendios que han asolado Asturias han dado lugar a un bronco debate político sobre la prevención, la financiación y las opciones que eviten estas tragedias. En esta ocasión, parece que una idea es clara y compartida por los diferentes partidos con representación parlamentaria: la base de la protección está en la prevención.

Y, siguiendo con este paralelismo, algo similar sucede en los procesos de envejecimiento: lo que se estimula, lo que se protege… se mantiene activo más tiempo y en mejores condiciones. La prevención es, por tanto, la base que posibilita la autonomía de las personas. La autonomía para decidir cómo envejecer, qué servicios utilizar, qué relaciones sostener... Y, cuando ya no es posible decidir, la autonomía para dejar indicados el tipo de cuidados o intervenciones que se desean para el momento final de la vida.

La prevención, obviamente, requiere de una financiación suficiente que posibilite la presencia de profesionales de todos los ámbitos. Y, en este contexto, aparece la figura de los profesionales de la educación social, ausentes en el ámbito gerontológico de nuestra comunidad autónoma. Profesionales formados y capacitados para acompañar procesos de envejecimiento desde una perspectiva prevencionista, expulsados de la principal tarea que deberá acometer el Gobierno de Asturias en los próximos años: prevenir las situaciones de dependencia y ajustar sus recursos a los nuevos modelos de envejecimiento que están por venir. La educación social, como disciplina pedagógica de carácter aplicado, posibilita la génesis de procesos educativos en diferentes contextos sociales. Por ello, incorporar a un/a profesional de la educación social a los proyectos/recursos/servicios ofrecidos a las personas en la etapa final de su vida dota de sentido preventivo a las acciones cotidianas facilita la vinculación social en las personas y entre estas y su comunidad; y genera espacios y oportunidades de aprendizaje, desde una perspectiva intergeneracional.

Muchos ayuntamientos de la zona rural de nuestra comunidad hace ya tiempo que entienden que el envejecimiento no solo no es un problema, sino que supone la oportunidad de generar nuevos modelos de relación en la ciudadanía. Por ello, algunos han apostado por la incorporación de profesionales vinculados con la educación social, que les permitan prevenir el fuego intenso de un envejecimiento destructivo. En su lugar, apuestan por apoyar procesos de envejecimiento de fuego sereno, el fuego de esas personas que, decía Galeano, "arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlas sin parpadear, y quien se acerca, se enciende".