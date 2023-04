Lo que dicen las encuestas

Cada día que pasa se nota más la cercanía de las elecciones de mayo. Estamos en campaña electoral y la industria demoscópica trabaja ya a pleno rendimiento. En cualquier momento, podemos recibir una llamada telefónica que nos solicita nuestra opinión y la intención de voto. Las encuestas bien hechas proporcionan una información muy valiosa sobre los corrimientos habidos en la distribución de las preferencias electorales desde las últimas elecciones y la composición probable del parlamento y del gobierno después de hacer el escrutinio de los votos.

En la actualidad, no se conciben unas elecciones, ni siquiera la vida pública de una democracia, sin encuestas. En Asturias se realizan muy pocas encuestas, se publican aún menos, y eso limita tristemente el conocimiento que tenemos de nuestra realidad, pero los asturianos vamos aprendiendo a leerlas y a obtener algún provecho de ellas. Tratando de evitar un malentendido habitual, hemos de partir del supuesto de que la encuesta no es, ni lo pretende, una profecía, sino la mejor técnica inventada para conocer del modo más preciso posible la opinión y las actitudes de una población de gran tamaño.

La mayoría de los pocos sondeos, cuyos datos han sido publicados parcialmente, fueron hechos por encargo de partidos o diarios madrileños que defienden una posición política de oposición al gobierno. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace los mayores sondeos, por el número de encuestados y los recursos que emplea, es un organismo público neutral, aunque según parece menos de lo que debiera. Con una sola excepción, los partidos de izquierdas no han dado difusión a los datos de sus encuestas. Varios medios y empresas hacen un recuento de los sondeos publicados, y cada cierto tiempo informan del promedio de las estimaciones electorales. Conviene tener en cuenta que las encuestas conocidas se hicieron antes de que se produjeran tensiones en la elaboración de algunas listas y fueran publicitadas las candidaturas. En consecuencia, es pronto para hacer un pronóstico fiable con las encuestas. Lo que sí registran con notable fidelidad son las tendencias de los electores.

A pesar de las muchas siglas que se presentan a las elecciones, el pluripartidismo extremo que ha caracterizado la política asturiana en los últimos años podría verse reducido. Por un lado, según las encuestas, Ciudadanos será despedido de la Junta General, Foro perderá gran parte de sus votantes y quizá uno o sus dos escaños, Podemos sufrirá también una merma importante de votos y escaños, y solo uno de los sondeos otorga una mínima posibilidad de ocupar un escaño a SOS. Mientras el apoyo electoral a los partidos minoritarios tiende a encogerse, salvo en los casos de Vox, con expectativas de crecimiento, y Convocatoria por Asturias, que retendrá el voto que respalda a IU sin apenas alteración, el PSOE y el PP concentrarán votos y escaños hasta un nivel que nos hará recordar el bipartidismo imperfecto del periodo anterior a 2011.

No obstante, socialistas y populares describen trayectorias dispares. El PSOE aspira a mantener la hegemonía indiscutible que ha ejercido a lo largo del casi medio siglo de historia de la comunidad. Sin descartar una pequeña oscilación en forma de ganancia o pérdida, es probable que repita el resultado de 2019. Algunas estimaciones le restan un escaño. Sin embargo, el PP se encuentra en plena recuperación. Su porcentaje de voto tendrá un fuerte crecimiento, que se traducirá en un aumento del número de escaños muy diferente según los diversos cálculos. La distancia entre el PSOE y el PP se estrecha. Según el promedio de las encuestas, quedaría en la mitad de la que resultó en las pasadas elecciones y algunos sondeos la reducen a dos o tres puntos y un escaño en cada una de las tres circunscripciones. La mayoría de los votos que llegarán al PP procede de Ciudadanos, pero lo publicado no desvela si hay transferencia desde otros partidos. Este y la diferencia en porcentaje de votos entre ambos partidos en Occidente y Oriente son datos del máximo interés no desvelados en las encuestas publicadas.

Sin embargo, los sondeos, incluido el más reciente del CIS, de noviembre pasado, coinciden en estimar una ventaja favorable al PSOE mayor en las elecciones autonómicas que en las próximas generales. En resumen, si hay un favorito para las elecciones de mayo en Asturias, ese es el PSOE. Pero el PP le pisa los talones. Ambos tienen opciones de formar gobierno, en cualquier caso con apoyos parlamentarios de otros partidos. De momento, más el primero que el segundo. En el supuesto más improbable, incluso un diputado de SOS podría ser el decisivo.

Si tomamos en serio las encuestas, como debe hacerse, aún siendo demasiado pocas y con limitaciones que no hay que dejar de lamentar, podemos concluir que la fortuna política ha deparado a Asturias unas elecciones competidas, lo mejor que nos podía suceder y que tantas veces hemos echado de menos. Solo cabe esperar que los candidatos estén a la altura de las circunstancias y que los asturianos tengamos la oportunidad de presenciar un buen debate en nuestra televisión.