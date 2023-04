Madres subcantábricas

Mucho antes de que Ana Obregón se convirtiera en madre y abuela subrogada, muchas asturianas eran madres y abuelas subcantábricas. Las leyendas urbanas que se fueron en Alsa se han convertido en historia capitalina. Esas abuelas que crecieron creyendo que los niños venían de París, ahora saben que los nietos vienen de Madrid, por navidad, en verano, y les preocupan muy poco los hijos y nietos que le llegan a Ana Obregón desde Miami por Amazon asistido.

En Asturias no hay nada nuevo bajo el sol, salvo el sol. Rafael Anes calculó que se fueron a América casi 400.000 asturianos en los cien años que van desde 1830 a 1930. Los nativos salen de Asturias por tierra y por mar a ganarse el pan y perderse la boroña. Los de hoy ya no son serenos sino estresados en Madrid y los camareros son los que se quedan, con el chaleco de la sidra, no con la chaquetilla de laj cañitaj.

Sí varió que antes las embarazadas venían a parir a casa de la madre y ahora los coches se llenan de maletas y trastos conducidos por abuelas que van a ver caras, contar sus 20 dedos y atender los primeros días de sus nietos subcantábricos. Quien dice madres, Aucalsa dice madres helicóptero volando en Ryanair o rodando en tren y deseando Aves. En los veranos serán abuelas marsupiales para que los papis salgan a cenar. Menos mal que estas leyendas urbanas que se han encarnado en historia se reproducen poco.

¿Qué tiene que ver esto con la campaña? Nada. Los asturianos no se inventan ni se planifican, lo más que se puede es subvencionar a personas para que se avecinden donde se han ido los asturianos. Esto tiene que ver con el fracaso de no haber sabido evitar la oleada siguiente, en las condiciones tan distintas que nos llevan desde 1930 hacia 2030. El mundo global ha dado una cobertura ideológica de éxito a nuestro fracaso. Está bien, tienen que salir, el mundo es grande, los tiempos son así, la cara de un relato cuyo culo es aquí no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay nada para su formación en Asturias. Porque no pudieron elegir. Los éxitos particulares del fracaso colectivo asturiano dan las alegrías de esta tristeza. Porque en los países prósperos nacen nietos de proximidad.