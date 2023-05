Hoy no es un Primero de Mayo cualquiera

Los datos del paro registrado mejoran, la reforma laboral y la subida del salario mínimo, sin duda, han beneficiado a las clases trabajadoras y a la mayoría social, pero aun así millones de personas viven angustiadas ante la falta de trabajo y una inflación disparada. Por eso es tan urgente crear más y mejor empleo; subir los salarios, bajar los precios y repartir los beneficios empresariales, como reclamamos este Primero de Mayo. Porque las grandes empresas siguen haciendo caja, en algunos casos de manera escandalosa, mientras los trabajadores y trabajadoras sufren el paro, la precariedad y la pobreza.

La inflación no es solo consecuencia de la crisis energética agudizada por la invasión rusa de Ucrania. En buena parte se debe al exceso de beneficios empresariales. Sencillamente, las empresas han repercutido el coste de las subidas de los productos energéticos en el precio final de los bienes y servicios, especialmente en los productos alimenticios y de primera necesidad, para mantener o aumentar sus márgenes de beneficios, provocando que los efectos de esta crisis recaigan sobre las mayorías sociales, las trabajadoras y trabajadores, afectando gravemente a la población más vulnerable.

Los salarios tienen que subir. Para los sindicatos la apuesta por los incrementos salariales es la reivindicación central en la negociación colectiva. Necesitamos salarios decentes que crezcan en parámetros equivalentes a la inflación, garantizando el poder de compra. Y para ello la cláusula de garantía salarial es imprescindible. La patronal no puede desentenderse.

En este Primero de Mayo desde Comisiones Obreras estamos poniendo de relieve las conquistas sociales y laborales que hemos conseguido a través del diálogo social. Conquistas que suponen mejoras sustanciales en la vida de las personas trabajadoras. Y es nuestro firme compromiso seguir trabajando para lograr más avances, más derechos.

Indudablemente, mucho peor nos habría ido sin los ERTE durante la pandemia, sin una reforma laboral que por vez primera no recorta derechos sino que los otorga, sin la reforma de pensiones que garantiza su poder adquisitivo y la viabilidad del sistema. Peor nos habría ido sin la subida del salario mínimo que beneficia a las personas trabajadoras más necesitadas. Sin el ingreso mínimo vital, con todas sus deficiencias.

Así que peor nos irá si en las próximas citas electorales vence la derecha y revierte todos los avances logrados, todos los derechos que hemos conseguido. Lo han anunciado sus principales dirigentes. A estas alturas de la democracia tenemos experiencia acumulada y ya sabemos quién defiende qué.

No es un Primero de Mayo cualquiera. Por eso estamos llamando a la clase trabajadora a que apoye también en las urnas las propuestas de progreso, que apuesten por la profundización democrática, el refuerzo de los servicios públicos, la fiscalidad suficiente y progresiva, los salarios dignos y el empleo de calidad. No podemos perder lo que tanto nos ha costado ganar.

A pesar de alguna leve mejoría, en Asturias no hay ningún motivo para la autocomplacencia si hablamos de desempleo, con casi 62.000 personas que quieren trabajar y no pueden. La mayoría tienen más de 45 años (casi 36.000) y son mujeres. Muchas de estas personas no tienen ya prestaciones, así que su situación personal es muy grave: excluidas del mercado laboral corren el riesgo de caer también en la exclusión social. Por eso estamos reclamando al Gobierno asturiano que ponga en marcha con urgencia un plan de choque por el empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

Por otra parte, Asturias necesita afianzar su industria presente y avanzar hacia el futuro del sector con una transición justa. Una industria tecnológica y sostenible, capaz de generar empleo estable y con derechos para la juventud, lo que ayudaría a fijar población y atajar el grave problema del envejecimiento, otro de sus lastres, otro de sus retos.

Empleo decente, una industria sólida, servicios públicos de calidad son los principales cimientos que necesita Asturias para levantarse y mirar con optimismo al futuro. Para volver a ser una tierra de oportunidades. Porque la Asturias de mañana se decide hoy, con la movilización en las calles y a través del diálogo social. Pero también en las urnas.