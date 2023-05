Un nuevo horizonte de conquistas sociales

Afrontamos este Primero de Mayo en unos momentos en los que tenemos que poner en valor las conquistas sociales, que han sido muchas y que además se está viendo la eficacia de las mismas. Podemos hablar de la reforma laboral, donde se ha multiplicado por cuatro el número de trabajadores temporales; podemos hablar también de las pensiones, ya que este año nuestros pensionistas están cobrando una pensión revalorizada en un 8,5 %; tenemos que poner en valor el haber mejorado el SMI en casi un 64%más; y también hemos sido capaces de poner en marcha un IMV para garantizar que las personas tengan al menos una base mínima con la que sobrevivir.

Pero debemos seguir avanzando en estas mejoras, y por lo tanto somos conscientes de que debemos empezar en los próximos días una negociación de un segundo acuerdo en materia laboral, hacer un Estatuto de los Trabajadores del s. XXI. En un primer acuerdo hemos sido capaces de bajar la temporalidad en el empleo al aumentar el número de contratos indefinidos, y por tanto ahora, con esa base, queremos empezar a hablar de la jornada de 32 horas. También tenemos que recuperar la indemnización por los despidos improcedentes, recuperar los salarios de tramitación –es decir, ahora las empresas cuando tienen un problema y cierran, se van de rositas, sin embargo antiguamente había una autorización administrativa que comprobaba si efectivamente esa empresa tenía razón para realizar ese cierre–, que las empresas no reciban ayudas públicas y luego cierren y se vayan de rositas.

Hay que hablar de un plan de siniestralidad laboral, porque mueren tres personas al día por el simple hecho de ir a trabajar, y hay que ser conscientes de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996 ha quedado obsoleta. Hay que ser conscientes de que el cuadro de enfermedades profesionales es del año 2005 y está sin actualizar, y el mundo cambia y evoluciona rápidamente: las nuevas formas de producir, de dar servicio... Todo cambia, y sin embargo no tenemos la legislación en materia de salud laboral actualizada. Lo que no está en el cuadro no existe, lo que no existe no se previene, y lo que no se previene acaba matando a los trabajadores y trabajadoras.

Y es hora de subir los salarios, lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Somos el quinto país de la UE donde menos suben los salarios, sin embargo los beneficios empresariales están en el 21%. Lo dice el BCE, lo dice el Banco de España. Por lo tanto, no hay ni una sola razón, para no subir los salarios, para no repartir la riqueza que se está generando. Cabe señalar el encarecimiento anual de productos básicos, con unas subidas inasumibles. No solo es de justicia social, sino que además somos los trabajadores y trabajadoras, con sus sindicatos a la cabeza, los que desde el primer momento de la pandemia negociamos medidas económicas directas para las empresas. Fuimos nosotros los que negociamos los ERTE Covid, ¿y cómo nos lo pagan las empresas ahora? Pues no reconociendo el trabajo, porque la riqueza la generan las personas, con su formación, con su talento, con su inteligencia. Hay que poner el valor del trabajo, tienen que subir los salarios y, si no, habrá conflicto en aquellos sectores más precarios. Donde no podemos llegar a firmar convenios colectivos sectoriales, haremos concentraciones masivas.

De cara a las elecciones autonómicas, una de las principales reivindicaciones que queremos situar dentro del Primero de Mayo es la estrategia sanitaria. El mundo evoluciona rápidamente, y tenemos estructuras que no cambian, y por ello proponemos que para reducir las listas de espera con los médicos de cabecera, se potencie el psicólogo sanitario médico de cabecera, porque la salud mental es la gran enfermedad de este siglo y, por tanto, si tuviéramos médicos de cabecera especializados en las personas que lo necesitan, se les atenderían desde un primer momento.

Tenemos que afrontar una estrategia de cambio climático, adaptar nuestras nuestras leyes en materia forestal, nuestras leyes de montes. Y lo mismo pasa con la Administración: tenemos que modificar todo lo que es la subcontratación de la administración pública. Hay que poner instrumentos que permitan tener mayor control sobre las empresas que se presentan a las licitaciones, que tiran los precios por los suelos y luego no cumplen con los salarios de los trabajadores o hacen chantaje a la Administración para que les dé más dinero.

Tenemos todavía un número de desempleados alto, tres millones en España y 60.000 en Asturias, y no es posible que haya empresas que digan que no hay trabajadores. Eso no es verdad, sí los hay, pero lo que falta es trabajo digno. Sectores como la hostelería o el comercio no pueden decir que no hay vacantes: lo que no hay son puestos de trabajo decentes. Sí es cierto que puede que nuestro servicio público de empleo no estén adaptado para suministrar cierto tipo de perfiles profesionales, por lo que tenemos que adaptar el sistema para que sea fácil localizarlos.

No podemos olvidarnos del reto demográfico. Tenemos una población envejecida, pero hay que decirlo con orgullo: una población envejecida es una oportunidad, y jamás el envejecimiento de la población es un problema. Que la población viva más es el resultado de un éxito colectivo de muchas personas, del éxito colectivo de la ciencia que investiga y que innova y que alarga la vida de las personas, y que puede ser una oportunidad para generar empleo y servicios entorno a una población envejecida.

Hay que poner en marcha cuanto antes la nueva Formación Profesional Dual que tenemos acordada, porque es la mejor manera y forma de dignificar y de acercar la formación que se da a lo que realmente necesitan las empresas, en este sentido la formación va a ser clave en los próximos tiempos, la transformación digital, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías aplicadas a todos los procesos productivos.

Hemos conseguido muchos derechos en poco tiempo, pero esos derechos que tienen que mantenerse y perpetuarse en el tiempo. No pueden estar al albur de quien gobierne, porque tenemos que poner en el centro de todas las políticas a las personas.