Por ti, Claudia

Es mi colegio, por eso me da aún más rabia. Me muero de pena. Pero no importa el lugar, el sitio, porque ahora no se acosa en el colegio… Se acosa en todo momento, a todas horas, con fotos, memes, insultos. Las 24 horas del día. Niñas o niños, chicos que cargarán con una muerte, pero que seguro no se sentirán culpables. Esos niños son así desde pequeños porque sus padres también lo son y porque la administración no dota de recursos a los centros.

Todo queda en el papel, ese que en los artículos impone planes de convivencia. Es más, en junio del 2021 salió en el BOE un artículo que completaba los anteriores sobre protección a los menores. Leánlo para que sepan lo que pueden exigir en sus centros. Así defiende a la infancia este gobierno. Con el papel. En él se impone un coordinador de bienestar que debe velar por la protección de los menores, lo que incluye formación a profesores, alumnos, familias... Vamos, lo que se está haciendo seguro en todos los centros de Asturias, fomentado por la consejería y los recursos que destinan a educación para que se realice esa prevención y esa formación. Esa consejería que hace que la mayoría de los alumnos que sufren "bullying" acaben acudiendo a psicólogos privados. Y les juro que no son sólo de colegios de pijos, existe exactamente igual en institutos. No necesito más que ver lo que llega a nuestra clínica, después de haber rogado que implanten algún tipo de protocolo, y cómo los centros, prácticamente todos, miran para otro lado y especialmente aquellos que tienen que depender de los orientadores que manda el Principado que no dan abasto. Entonces es cuando dicen que no hay recursos, pero mientras tanto existen cientos de asesores y cargos políticos en las consejerías de Educación. Escribí otro artículo cuando se tiraron por la ventana las gemelas de Barcelona. Remedando al maestro Pérez Reverte lo titulé "Esos hijos de puta". Los mismos a los que, como entonces, no les pasará nada, porque son menores, porque se tapan para no dañar el buen nombre de éste o de aquel centro. Espero que la investigación que pide mi colegio tenga éxito y que los acosadores tengan su castigo, porque sigo esperando que algún acosador lo pague. Las secuelas de un acoso son escalofriantes y cada vez vemos más. Hay un tanto por ciento elevadisimo de acosos detrás de cada intento o de cada suicidio, de cada depresión, de cada anorexia, de cada autolexión.. Se deben tomar medidas. Sí, siempre ha existido, yo lo he visto y como me decían en mi casa, enfrentate a ellas, defiende a los débiles… Ahora es todo lo contrario. No, no son cosas de niños, son cosas de hijos de puta, que se merecen el peor de los castigos.