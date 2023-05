El lobo, ¡qué gran turra, qué gran turra! Y cuanto cuento. Para poder matar un lobo como gesto hacia los pastores, pero también con el permiso de la ministra, el gobierno contaba de un lobo malo que campaba por los Picos de Europa, lo que nos hizo pensar que el poeta José Agustín Goytisolo tenía razón y existen los "lobitos buenos". No hubo permiso y el Principado no tiene atribuciones para matarlo ni para desterrarlo a parajes de España en los que se protegen los lobos que no hay.

Cuando Hobbes escribió en "Leviatán" que "el hombre es un lobo para el hombre" hablaba de que el estado natural del hombre lo lleva a luchar con el prójimo. El estado natural y el estado burocrático son contrarios, pero en ellos el hombre sigue siendo un lobo para el hombre y sigue habiendo competencia, por lo mismo, por comer, en forma de producción, de subvención o de indemnización. El campo es la civilización de la naturaleza y el campesino un ciudadano que vive en medio de ella y fuera de la ciudad. Son territorios distintos que dan una ocupación distinta y una visión del mundo diferente. El lobo y otras especies naturales separan la ciudad y el campo, que se miran de soslayo y con recelo. "Los burócratas con sus corbatas me vienen a decir cómo tengo que llevar mi medio de vida, sin ponerse en mis botas de monte embarradas", reburdiaron los performers que colocaron en la plaza del ayuntamiento de Ponga dos cabezas de lobo cortadas como mensaje de una ferocidad campesina, de proximidad a la naturaleza y lejanía de la ciudad, con un tremendismo de "La familia de Pascual Duarte". Esto es un delito medioambiental y da mal ambiente. Hay monte de sobra para que quepan pastores, reciella y lobos; familias, rebaños y manadas. La sociedad quiere todo y debe atender todos los intereses. La fábula es ese género literario en el que los humanos, cuentan a través de los animales. La de este conflicto sería "El lobo y la tortuga", siendo el lobo, lobo, rápido e inesperado y la tortuga una burocracia lenta y que hace esperar.