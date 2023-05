En Asturias sobran cosas que faltan

En Asturias faltan 1.800 escanciadores de sidra y ni África ni Centroamérica los producen a la velocidad a la que circula la sidra. Van a faltar manzanas para sidra porque no se pagan y entran por El Musel unas muy baratas de cualquier parte como entraba carbón sudafricano cuando Hunosa. Faltan entre 20 y 30 boticarios que quieran convertirse en personajes de «crónicas de un pueblo», aguantar largos relatos de dolores sin perder la sonrisa y abrir rebotica con el maestro, el cura y un erudito local... Faltan bancos y cajeros automáticos. Faltan ganaderos jóvenes que recojan el relevo de ganaderos actuales. Falta cobertura de Internet y de móviles. Faltan vía estrecha y banda ancha. Faltan niños por doquier, aunque no falten ganas de intentarlos, aunque en eso también están los asturianos y asturianas en la cola. Faltan funcionarios en el mostrador. Faltan 12.000 cuidadores de mayores dependientes de aquí a 2030. Faltan camareros en los bares y restaurantes o les faltan buenos salarios a los camareros. Faltan emprendedores, según todas las fuentes. Faltan goles del Oviedo y del Sporting. Faltan cantantes de tonada y jugadores de bolos. Faltan rodajes de series. Faltan soldadores, informáticos, profesionales de la construcción, técnicos, ingenieros y personal para las energías renovables. Faltan periodistas. Faltan aplicaciones que unan a las personas que hacen falta y, si no faltan, falta aplicación para que las cosas que hacen falta. Para los católicos faltan curas, pero no se lo reprochan a Jesús Sanz, que hace correr su fama de buen gestor. Faltan casas viejas para neorrurales. Faltan billetes de ida y vuelta del Alsa. Falta huerta porque el monte no deja ver les cebolles. Falta un tercer carril acabado en la Y. Falta pañar castañes y limpiar los bosques. Falta que abra Amazon en Siero para ese millar de empleos que se estimaron, aunque si abre faltarán pequeñas tiendas de proximidad que ya faltan y que no han vuelto a los bajos que fueron comerciales. Falta vitamina D, pero cada día, menos. Faltan casas de veraneo en Llanes y en Tapia. Falta autoestima y sobra grandonismo. Faltan asturianos, sobran faltosos.