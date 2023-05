El culo como medida de tiempo

Pues ya lo ven ustedes: el culo mide el tiempo para el mundo jurídico. Según averigüé después, ya la errata corría en el mundillo de los juzgados. Pero el caso es que el BOE del jueves 25 de febrero de 2021 (gracias, Juan Torrente, hijo del grandísimo escritor don Gonzalo, quien fue el que me puso al loro), "según establece el artículo 376.1 del Reglamento del Registro Mercantil: 1. Trascurrido un culo desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas...". Sí, vale, no todos los teclados tuvieron siempre la virgulilla sobre la letra ene. Así que "año" pasó a ser "ano" (Recuerden los chistes con la novela "Cien anos de soledad") y el corrector ortográfico terminó por buscarle el sinónimo "culo". Vale, sí. Pero me muero de ganas por declarar en un juzgado que "aún no ha pasado un culo, señoría".

--- Cuenta un periódico que cierto político "le dirigió una carta en unos tonos inhóspitos" a otro colega de −digámoslo así− profesión. Se conoce que el compañero periodista decidió escribir con estilo y, acaso sin querer, le pareció muy guapo el error de casar, unir, juntar un adjetivo que se aplica tan solo a lugares ("inhóspito") con el sustantivo "tonos". Porque "inhóspito" es "poco acogedor" y lo "acogedor" señala lo "agradable por su ambientación, comodidad, tranquilidad". Yo quiero que me escriban cartas acogedoras. No lo vuelvo a repetir. --- Ya el ilustre y poco conocido Luis Besses y Terretes documentaba allá a principios del XX la minimizadora y chusca expresión "cruzar el charco" como el acto de realizar un viaje transatlántico a las Américas o a las Europas, según el punto de partida, claro. Pero hete aquí que la cosa se infla e infla y acabo de leer que no sé qué futbolista "cruzó el charco" porque atravesó el Canal de La Mancha −ese brazo de mar que separa Gran Bretaña de parte de Francia (o al revés, según sean los gustos anglófilos o pro UE) para llegar al mar del Norte− y fichó por un club de la Premier League. --- Los doy a ustedes por enterados de la tragedia acecida cerca de Pravia (Asturias) en la que un humanoide enloquecido arrolló con coche robado y quitó la vida a un guardia civil que regulaba una carrera ciclista de guajes. La magnitud de la catástrofe, de no haberse inmolado el agente de la Benemérita, no me la quiero ni imaginar, siendo ya como es un horror la muerte del héroe. Pero hete aquí que algún medio, al ampliar la noticia, mete la pata, como otras veces hago yo: "También provocó daños en el coche del propietario de la casa en la que vivía, que fue evacuado al Hospital Universitario San Agustín de Avilés ante la gravedad de las lesiones". Tal como está redactado el texto, el centro hospitalario avilesino acoge también a los vehículos de motor para repararlos, como si no tuvieran bastante curro. ¿Más cuidadín? --- Me entretengo con el "Breviario" del político, escritor, amante desaforado (por entonces: el XVIII. Hoy, sería un aficionadillo), espía, músico, bibliotecario… Giacomo Casanova. Me entero de que un su secretario Gaetano Costa era cerril enemigo de larguezas ortográficas, por considerarlas inútiles, pues entendía que ya el contexto aportaba el significado preciso. De modo que resumía que daba gusto. Una vez que su jefe le dictaba una carta sobre "Le Concile de Trente" (el ultrafamoso sínodo tridentino), Costa llevó su método al extremo de escribir: "Le Concile de 30". --- Mi amigo invisible me envía esta semana un calambur contra mí mismo, pobre de mí, ya no se respeta nada: "¿Qué Pérez amaste? Di, osada ¿Este García? ¿Y...?" Con que ustedes lo lean un poco deprisa darán en "Qué pereza más tediosa da este Garci ¡ay!" Espero que no tenga razón, porque estoy pensando en despedirlo a cajas muy destempladas.