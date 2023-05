Segunda vida de las novedades

La cultura del reaprovechamiento, el reciclaje, la reutilización, el remake, llega a todas las cosas, incluidas noticias y novedades, pese a que lo propio de estas es que sean nuevas. Hace poco leí algo a todo trapo a propósito del efecto invernadero de este impresentable género, pero su uso es cada vez más frecuente. Encima como el hecho “sensacional” que se reaprovecha a veces data de, pongamos, hace medio siglo, el que ha hecho la rebusca en las montañas de basura de noticias pasadas redobla a veces el truco imputando a alguna mano negra haber ocultado hasta ahora los hechos, conectando así con la legión infinita de aficionados a las conspiraciones. Mucha gente piensa que las cosas del pasado que no están en internet no han existido y, como la mayoría de las de hace más de 30 años no figuran, el navegante pica, con lo cual esta modalidad retro de fake news tiene mucho futuro.