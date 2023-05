¿Campaña local o nacional?

Va a resultar difícil llamar a este mes de mayo, en el que acabamos de entrar, el mes de las flores. Estamos a poco más de una semana del inicio oficial de una campaña electoral en la que tal vez veamos alguna, pero lo que es oír flores vamos a oír más bien pocas. A juzgar por la precampaña, la batalla va a ser agria, enconada, llena de descalificaciones. Se hablará de todo menos de lo que se dilucida en las urnas. No hay más que ver el espectáculo montado anteayer por Félix Bolaños y la presidenta de Madrid a cuenta de dónde se sentaba el ministro.

Dado el carácter local de los comicios, los políticos se aprestan a dejar claro que ellos son de aquí –póngase el lugar que proceda–, del terruño y que no dependen de Madrid, ya sea Moncloa o Génova. Donde más complicado lo tienen es precisamente aquí, en Madrid, por la ausencia de una tradición regionalista y porque el peso de la capitalidad y del ombliguismo o el cosmopolitismo, según como se mire, lo contaminan todo.

El éxito de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en Andalucía al hacer hincapié en el andalucismo –fue muy criticado por dar más protagonismo a la bandera andaluza que a la española– está siendo referencia para muchos partidos, incluso de izquierdas. El ejemplo más claro es el de Más Madrid, partido madrileño por antonomasia como su nombre indica. Íñigo Errejón, líder del partido hermano Más País, ha dado un paso al lado –bastante tiene con el carajal de la izquierda– para dar todo el protagonismo a Mónica García y a Rita Maestre, las candidatas a la Comunidad y al Ayuntamiento respectivamente.

No sólo eso, sino que, alentado por el triunfo de Moreno y la eclosión de partidos localistas y regionalistas, la formación escindida de Podemos ha decidido que no va a ser menos y ha abrazado la bandera de las siete estrellas –la hepta estelada– como la enseña que lo represente. Sólo excepcionalmente –sobre todo en Chueca– se ve alguna enseña arcoiris del movimiento LGTBi. La bandera constitucional se la dejan para uso exclusivo de la derecha y la republicana, para Podemos. El PSOE y Sumar, por su parte, han decidido prescindir de banderas, no vaya a ser que les resten votos.

"No hay política sin identificación simbólica y, dado que somos una formación política de ámbito madrileño, ese papel lo cumple la bandera de Madrid", explicaron el pasado fin de semana al diario digital "El Español" fuentes del partido de Errejón. Mientras Más Madrid apuesta por lo local, tanto PSOE como PP y Vox se empeñan en convertir los comicios en una batalla política nacional, como aperitivo de las próximas elecciones generales, y Podemos y Sumar siguen dilucidando quién representa a la izquierda más allá de los socialistas.

La bandera de Madrid es probablemente la que goza de menos tradición y, aunque se va imponiendo muy lentamente, es la menos sentida por los ciudadanos a los que pretende representar. Probablemente, los más jóvenes desconozcan que tuvo que ser inventada de prisa y corriendo hace apenas 40 años, siendo presidente Joaquín Leguina, para dotar de enseña a la comunidad de nueva creación. Fue encargada al diseñador Cruz Novillo, quien decidió utilizar las siete estrellas de la Osa Mayor que puede verse desde la Sierra de Guadarrama, dominando el cielo del antiguo concejo de Madrid. El fondo carmesí se corresponde con el del pendón de Castilla. Y las cinco puntas de las estrellas aluden a las provincias limítrofes: Ávila, Segovia, Guadalajara, Toledo y Cuenca. No sé yo si esa simbología emociona mucho, comparada, por ejemplo, con nuestra Cruz de la Victoria, por no hablar del "Asturias, patria querida".

El gran dilema para los políticos en estas elecciones es si tomar la bandera nacional o regional. Sánchez, vaya donde vaya, se limita a vender los logros de su Gobierno y a desprestigiar a Feijóo y meter miedo con Vox. Feijóo –el más galleguista sólo cuando va a Galicia– insiste en lo que hay que hacer es echar a Sánchez. Y así todo el trabajo queda para los líderes regionales –lo siento por Barbón–, empeñados en que no les contaminen desde Madrid. Salvo los de Más Madrid, claro, que bastante tienen con Ayuso.