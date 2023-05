Faltan manos, sobra talento

Aunque pueda resultar paradójico, uno de los mayores valores de Asturias como nuevo pilar de la economía sostenible y de vanguardia es su tradición industrial. El pasado como garantía de éxito para los retos que vienen. Entiéndanme: el interés en la región del productor de vehículos eléctricos chino BYD o el anuncio de una nueva fábrica de paneles solares en las antiguas instalaciones de Vesuvius no se explica exclusivamente por la tradición industrial del Principado. Pero sí es un valor a tener en cuenta.

Si echamos cuentas, este valor no empieza en la empresa, sino antes: en los institutos y universidades. En Asturias contamos con una interesante oferta de grados medios y superiores enfocados al mundo de la industria, con propuestas interesantes, como la FP Dual, muy poco asentadas pese a su alto interés laboral.

Nuestra región siempre ha contado con trabajadores técnicos de calidad y con amplia experiencia: caldereros, electromecánicos, soldadores, electricistas o carretilleros son solo algunos ejemplos de profesiones con fuerte arraigo en nuestro ADN. Pero hablando con empresarios y asociaciones el diagnóstico es unánime desde hace años: falta relevo generacional.

Esto nos lleva a otra paradoja. Una de las regiones con más bagaje industrial, que además cuenta con el paro juvenil desbocado –una de las tasas más altas de todo el país– no puede dar relevo a las jubilaciones de la generación del baby boom. Encontrar la salida de esta encrucijada, por tanto, resulta urgente para cubrir las necesidades de los sectores ya instalados en nuestra tierra o para los que están barajando hacerlo. Con los datos en la mano, al menos, sí se constata una paulatina mejora. En 2010, 13.027 alumnos asturianos optaban por la Formación Profesional; 17.134 en 2015 y 18.813 en 2021.

En muchos foros he escuchado eso de que "hay que redignificar la Formación Profesional" tras varias décadas en las que las nuevas generaciones de españoles han optado, en su mayoría, por la universidad como vía para especializarse y salir al mercado laboral. Ninguna opción es mejor o peor per se, pero sí que hay una cosa cierta: creo que una cantidad considerable de jóvenes no es consciente de las puertas que abren profesionalmente los estudios técnicos como los que demanda la industria. Una carrera laboral con futuro y abierta a la formación continua. Un escenario emocionante para un sector que se enfrenta, probablemente, a la mayor revolución de su historia.

¿Por qué en 2020, por tanto, el 42% de las plazas de FP industriales quedaron vacantes, pese a los evidentes atractivos de los empleos que ofrece el sector? Responder a esta pregunta será, seguramente, una de las claves del éxito de la Asturias industrial que estos años estamos definiendo.

2023 es el Año Europeo de las Competencias, un hito que se traduce en numerosas iniciativas que están dotando de fondos y conocimiento propuestas innovadoras procedentes de la academia, las empresas y las instituciones. La apuesta europea por Asturias y las demás regiones de tradición industrial es evidente: apenas hace unos meses se aprobó la partida de 207 millones de euros del Fondo de Transición Justa que, en su gran mayoría, llegará a 1.500 empresas del Principado para impulsar el tejido productivo, su descarbonización y, sobre todo, para mejorar y actualizar las competencias de los trabajadores, punta de lanza del nuevo modelo de industria sostenible que liderará Europa.

Un dinero y una nueva oportunidad tras que, para pasar del papel a la realidad, debe llegar a las empresas de forma transparente y ágil. Si nos encontramos con opacidad o barreras autoimpuestas, como ya hemos visto en otras ocasiones, corremos el riesgo de perdernos por el camino.

Tres claves: formar en lo técnico, mejorar en lo digital y estar dispuesto a seguir aprendiendo en un mundo en el que el conocimiento se actualiza a una velocidad vertiginosa. Sin estos ingredientes, sin un cuidado exquisito por las habilidades y la capacitación técnica, Asturias tendrá mucho más difícil retener talento y atraer inversión. Aprovechemos nuestra tradición para convertirla en la mejor garante de nuestro futuro económico.