Gracias, Rober, por tanto

Gracias, Rober, por enseñarme tanto en tan poco tiempo. Por mostrarnos que la vida no es cuestión de cantidad, sino más bien de intensidad. De levantarse cada mañana y dar las gracias por estar aquí y de valorar cada minuto.

Todavía me acuerdo como si fuera hoy de aquel día en el que me explicabas tu enfermedad, ese tumor como un vaso de sidra y las metástasis pero que, gracias a una beca de investigación, habías tenido un paréntesis de vida que se prolongó hasta cuatro años. También me comentabas, ilusionado, la transparencia de la Fundación SEOM, para la cual luchabas de forma altruista para devolver a la vida lo que ella te había dado. Y no lo hacías por ti, lo hacías para que los demás tuviésemos esa oportunidad si algún día, por desgracia, este bicho nos atrapa. Y es que este bicho atrapa a mucha más gente de lo que pensamos.

Y ese amor hacia tus padres, siempre pendiente de ellos a pesar de la enfermedad. Lo que más te desgarraba de la enfermedad era ver sufrir a tu madre, y eso te dignifica como hijo y como persona. De Pili, tu mujer, poco voy a decir porque si tú eras grande, ella lo es más.

Hay personas que a pesar de las circunstancias se crecen y sacan su mejor versión, y eso fue lo que me hizo sentir admiración por tus retos. Solidaridad, generosidad, agradecimiento y fidelidad a la creencia de que desde el inmovilismo no vamos a acabar con el cáncer.

Gracias a ti me di cuenta de que yo también podía y tenía que hacer algo. Me ayudaste a darme cuenta de que yo no me puedo ir de aquí sin algo en "mi mochila".

Qué pena más grande, Rober, todos sabíamos que estabas muy malito, pero no nos queríamos dar cuenta por esa ilusión y fuerza que transmitías.

Hay una palabra mágica que te define: actitud. Qué pena más grande porque ahora, cuando estábamos a punto de finalizar esa pequeña obra maestra, "El camino de Rober contra el cáncer", resulta que tu luz se ha apagado. Vaya cuatro meses vibrantes y tan intensos que Marco Prieto, tú y yo hemos vivido, siempre al límite y con una pasión e ilusión que no la podríamos explicar porque no nos podrían entender. Qué agradecido a todos aquellos que siempre te han tendido una mano y han sido parte de tus proyectos, Paula, Eva, Roberto, Jani y un largo etcétera de peregrinos solidarios que lucharon contra el cáncer a tu lado.

Tranquilo, Rober, que daremos forma al "camino de Rober" para conseguir esa beca de investigación y así poderte rendir el día 12 de mayo el homenaje que tú te mereces.

Dicen que no mueres hasta que caes en el olvido, así que tranquilo, amigo, porque me has hecho una profunda huella y estarás en mi memoria el resto de mi vida.

El domingo 14 desde la Plaza del Obradoiro, enfrente de su magnífica catedral, te mandaré un beso al cielo. Te lo prometo, amigo.