Asturias, mar y montaña y molinos en uno y en otro, sobre todo en occidente, con permisos y argumentos urgentes. "Lo queréis todo, pero sin gasolina, sin nuclear, sin molinos. Ahora si eres jipi y te molesta ver los molinillos de viento, oír un poco de ruido y que maten o espanten pajarinos…". Como si no hubiera diferencia entre que haya muchos y que haya pocos o preguntarse si dejan tanto como quitan y si sirven para tanto como dicen.

En la prisa hay juego de manos y de nenos. Juego uno, de explicación social: "Este dio empleo, este los fabricó, este los instaló, este ayuntamiento cobró y este gordo los beneficios mayores se los comió".

Juego dos (selección) para la oferta del ayuntamiento: Pi, pi / Zarabollín, / Lleva los gochos / al molín. / El molín/ moler, moler/ El ratón/ roer, roer /¿Cuánto me das/ por esti ratón? / Cien ducados y un doblón / y una mula/ carretera. / Zape gatu, / vete fuera.

Fuera gatu vete fuera plantea el problema que se resuelve en "As bestas", la estupenda película de Sorogoyen en la que luchan dos modelos de vida en el campo y los molinos de las eléctricas compiten con la huerta ecológica y la resistencia al abandono rural. En Asturias nos hemos ido especializando en turismo desde hace 40, ofreciendo las condiciones para compartir una naturaleza de cuyo aspecto nos gusta presumir en las zonas no estropeadas por la industrialización, donde hacen el tesonero turismo con el patrimonio industrial.

Esa naturaleza asilvestrada no luce igual con un horizonte de cordales en el que cada monte es un alfiletero, un acerico de aerogeneradores de acero, unos altos espigados, unas moles de molinos. Aunque hagan falta turismo y energía para vivir está por ver qué tal conviven. Los molinos muelen paisaje porque son intervención humana sobre la naturaleza. Donde fueron importantes, lo caracterizan. En La Mancha fueron construcción no intensiva sobre una naturaleza plana que sólo perturbaban a un hidalgo caballero que ensoñaba un pasado literario de gigantes y no entendía que eran una tecnología nueva. Aquí tenemos un paisaje muy caracterizado por su aspecto natural que atrae sin necesidad de aspavientos.