Albricias, el AVE llegará a Asturias en noviembre -se supone- , incumpliendo todos los plazos anunciados durante años por gobiernos de diferente signo que cortaron las alas al mirlo ferroviario hasta convertirlo en pájaro de mal agüero. Aznar, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez engañaron a los asturianos con fechas a voleo que denotan la falta de compromiso y el ninguneo hacia esta región de cuatro presidentes y unos cuantos ministros de distintas siglas. Pongan la fotografía de todos ellos en una lista de agravios y si no se les cae del papel la cara de vergüenza podrían titularla “el clan de los embusteros”. Desde 2003, nos han breado a embutes, a mentiras disfrazadas con artificio. ¿Cómo esperan que alguien les aplauda la última ocurrencia?

Después de tantos años en vía muerta, de tanto tiempo en la estación aguardando un tren que no llega, convendrán en que no es de recibo acudir en noviembre con banderitas a Pola de Lena a dar la bienvenida a los primeros viajeros del brazo de Manolo Morán y Lolita Sevilla, con una banda de gaitas y disfraz de porruano. No nos vengan a estas alturas con películas de Berlanga.

Alguien cavilará la maldad de retrasar la llegada del tren rápido hasta las vísperas de las elecciones generales de fin de año, para que Pedro Sánchez se lucre de una inauguración a la que Barbón, el pobre, había puesto fecha subrayada en su calendario del mes de mayo. No podrá acudir el presidente asturiano en AVE con flores a María. A ver cómo llega a los exámenes de junio, tras el recuento del voto emigrante, que si la economía no mejora la Variante cuando se abra será camino de ida sin vuelta.