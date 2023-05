La política queda en casa

La política no es ese mundo descarnado que parece. También tiene su lado humano, en el que los partidos se convierten en un espacio familiar. Y no nos referimos al "buen rollo" entre los correligionarios (cuando no están conspirando unos contra otros), sino a la familia real (no la Real). Vean si no la lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Oviedo. Luis Pacho, candidato en la capital asturiana, no ha dudado en incorporar entre los 30 nombres de su candidatura a su esposa, su suegra, una tía, una cuñada y dos sobrinas de su mujer. Las candidatas vinculadas familiarmente a Luis Pacho concurren en los puestos 5 y 10 (sobrinas políticas), 15 (la esposa), 22 (cuñada), 25 (tía del cabeza de lista) y 26 (suegra).

Esta familiaridad también se da en Vox, donde hay quienes han llegado a contabilizar hasta ocho parientes (entre tíos, tías, primos y primas) del presidente del partido, José María Figaredo, en las listas municipales de Asturias. Mismamente, la número 2 de Oviedo, Elena Figaredo, a la que delata el apellido. Ese amor familiar se ve también en que el candidato de Tineo es padre de la candidata autonómica, Carolina López, y también hay relación paternofilial en alguna otra candidatura en el entorno del Nalón. Familiaridad, pero de otro tipo, la que pudo verse ayer en Libroviedo, donde coincidieron y conversaron afablemente el candidato del Partido Popular, Diego Canga, y el que fuera secretario de Organización nacional de Ciudadanos, Fran Hervías. No iban juntos. Canga había acudido a la feria librera ovetense a dejar un ejemplar para la iniciativa del "libro invisible" (uno lleva un libro favorito envuelto y escribe en las páginas de cortesía por qué le gustó y a cambio se lleva otro a ciegas). Hervías acudía a presentar su libro "Ciudadanos, la historia jamás contada". Allí estaban el que fuera diputado de Ciudadanos y ahora es aún pero no de Ciudadanos Sergio García y el concejal de Oviedo y candidato en el PP José Luis Costillas. De paso, Canga se encontró con unos turistas franceses y departió con ellos en francés, dentro de su campaña para hablar en Asturias todos los idiomas (francés, inglés, italiano y alemán). Ya puestos Álvaro Queipo, secretario del PP, también debería enseñarle algo de eo-naviego.