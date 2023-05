Premio oportuno y estimulante

El erudito y filósofo italiano Nuccio Ordine empezó con "La utilidad de lo inútil" (2013), un best-seller que sigue creciendo, su acuerdo con el mundo de la comunicación. Es revelador del estilo de Ordine que en dicho libro defienda el trabajo intelectual especializado y serio que no parece preocuparse por su éxito multitudinario. Pero es que Nuccio Ordine, erudito, investigador y divulgador, todo al mismo tiempo, aspira a unir rigor y amenidad en una perspectiva filosófica del presente. Ordine apunta como europeo militante una tendencia que era de esperar. Después de una filosofía que desmontaba los desmanes del pensamiento autoritario parece querer reconstruir un pensamiento de propuestas positivas que combatan la actual anomia de cierta razón occidental. Los propios nombres propios lo indican. Nuccio Ordine es ahora una de las principales autoridades en el gran dominico del siglo XVI Giordano Bruno. Pero ahora Bruno no es sólo el mártir de la razón quemado en la hoguera, en 1600, por el poder inquisitorial. Es más bien el intelectual moderno que con sus pasiones encontradas recorre las cortes de Europa predicando la tolerancia religiosa. Pero también ocurre que aquella iglesia católica ya no es la de hoy. Ordine no se corta sobre eso en alguna entrevista: "El Papa Francisco es revolucionario". Se observan también en Nuccio Ordine peculiaridades, detalles si se quiere, que son pertinentes para el premio: Ordine ha recorrido varias universidades del mundo, pero se ha afincado como profesor de Literatura Italiana en la de su tierra, que es Calabria. A su modo Nuccio Ordine sigue los pasos de Umberto Eco y de Peter Steiner –ambos premios "Princesa de Asturias"–: creyentes los tres a su modo en que el lenguaje y la vida culminan en un simbolismo salvífico. Se trata de un premio oportuno, el logrado por Nuccio Ordine, y también estimulante.