AVE, Sánchez

Barbón ha decidido ponerse en la piel de los asturianos sin despegarse del todo de la Pedro Sánchez, que halla la fórmula idónea para acomodar la Variante como elemento propagandístico a su noviembre electoral tras haberla anunciado por enésima vez el Gobierno para mayo. Es una manera de estar en misa y repicando las campanas; después de dieciocho fechas fallidas sobre la llegada del AVE lo único que queda es tener paciencia, y mientras tanto joderse y aguantarse. No se puede luchar contra los elementos, que en este caso son unos políticos de vía estrecha prometiendo trenes de alta velocidad. Hasta dieciocho veces, que se dice pronto, han emplazado el proyecto ferroviario sin resultados. Y no hay que desesperar porque todavía puede haber nuevos aplazamientos "justificados"; veinte es un número redondo para ilustrar el fracaso de las infraestructuras en una región postergada por la ineficacia de los gobiernos de España y el asentimiento de sus mariachis en Asturias.

Ahora, el presidente del Principado se abona al escepticismo de aquella manera, invocando a Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Pero se lo cree, puesto que maneja la información de primera mano que le traslada el Ministerio, y lo peor de todo es que quiere que los asturianos nos creamos que este aplazamiento no tiene nada que ver con la gimnasia y sí con la magnesia. Que no se trata de motivaciones políticas y electorales, sino de criterios técnicos que aconsejan llevar a cabo unos ensayos complejos que jamás se realizaron antes. Tras tanto tiempo de demora inexplicable, de anuncios incumplidos y de retrasos infundados salvo por la desidia de las administraciones públicas, es imposible que los asturianos se crean nada de nada. Ellos sí que pueden invocar justamente a Santo Tomás. Puede que en Moncloa hayan llegado a la conclusión de que los socialistas no necesitan el AVE para imponerse el 28 de mayo en Asturias, mientras que para Sánchez, en las generales, toda ayuda parece poca.