Gerontopolítica

Parece que estamos abocados a repetir la historia y lo que muchos predijeron es probablemente lo que va a suceder en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024: Biden versus Trump.

Joe Biden, ya el presidente más anciano de la historia de los EEUU, se presenta oficialmente a su reelección. Por él lado conservador Trump se afianza como el candidato republicano mientras su presunto contrincante número uno al asiento republicano, Ron de Santis, de 44 años, se diluye en sus peleas con Disney, el colectivo LGBTI y otras guerras culturales. Parece que el futuro pinta en Trump a pesar de sus múltiples y variados juicios pendientes. El panorama político adolece de imaginación.

Si Biden o Trump triunfan tendrían respectivamente 86 y 82 años al acabar el mandato. No seré yo quien discuta la idoneidad o no de un candidato por su avanzada edad –depende de cada caso– pero mi reflexión va más allá: ¿por qué no hay candidatos viables más jóvenes? ¿Está la juventud interesada e involucrada en la política?

La llamada Generación Z, los nativos digitales, nacidos entre 1995 y 2010, ven el mundo desde otra perspectiva. Su mundo es digital y, por tanto, la comunidad en la que habitan es global, inclusiva y multi-identitaria.

Como están hiperconectados a una sociedad global, sus preocupaciones son muy variadas y no constreñidas por razones geográficas. Se identifican con causas y valores universales más que con naciones. Es por ello por lo que me atrevo a decir que la Generación Z no tiene mucho interés por la política nacional. Eso no quiere decir que no tengan interés por el activismo cívico. Al contrario, no hay causa global que no atraiga en masa a las nuevas generaciones, sea el cambio climático, los derechos humanos, o las libertades personales. No obstante, su manera de tratar estos temas no es la política clásica sino más bien una lucha a través de redes sociales, manifestaciones y demás fórmulas de acción cívica.

Con este panorama generacional nos encontramos en un momento crucial en la política norteamericana. La política llamemos tradicional aburre a los más jóvenes, pero irónicamente son estos políticos senior los que van a decidir sobre su bienestar en las décadas que vienen.

La perspectiva de que el nuevo presidente cuadriplique la edad media de esta generación está garantizada. La diferencia tecnológica, cognitiva y aspiracional es absolutamente demoledora. La mayor parte de la vida de ambos candidatos ha sido analógica, anclada en un mundo donde la información –y la desinformación– no fluía libremente y por todo él planeta en cuestión de segundos.

La forma de entender la sociedad de Biden y Trump hoy nada tiene que ver con las nuevas generaciones de adictos al contenido hiper rápido y über conciso, habituados a compartir su vida a través del teléfono inteligente y sin reparos con respecto a su intimidad.

¿Podrán estos políticos dar forma al nuevo mundo digital en él que ya vivimos? ¿O la nostalgia por el pasado y la convicción de que cualquier tiempo pasado fue mejor aboque a estos gerontopolíticos a mirar atrás y no aceptar que él mundo ya no volverá a ser nunca lo que fue? Time will tell.