El elefante vuelve a la jungla

Tras irrumpir en escena, agitar la trompa, sacudir las orejas y barritar con cierto escándalo, el debate sobre la cooficialidad del asturiano vuelve a esconderse entre la densa vegetación de la jungla política a esperar tiempos mejores. Cuando allá por septiembre de 2021 el presidente socialista Adrián Barbón anunció que negociaría una reforma estatutaria que incluyese la oficialidad de la llingua, entre otros asuntos, ya quedó apuntado que la estrategia de mezclar en un cercado un elefante y cuatro gallinas (¿alguien se acuerda del resto de medidas que se incluían en aquella reforma?) no convertía el conjunto en un gallinero, sino que tozudamente aquello seguiría siendo «un elefante en un cercado». Efectivamente, el debate no pudo simularse, se desató la polarización esperada y el asunto terminó en estrambote, con algarabía entre los partidos que inicialmente se mostraron dispuestos a llevar a cabo la oficialidad, cruce de acusaciones sobre la responsabilidad en la operación fallida y mezcla de asuntos convirtiendo en una balanza entre derechos y fiscalidad lo que, de ser algo, debería ser solo un debate sobre derechos. Plantear fallidamente una reforma estatutaria debería ser un gatillazo relevante en una legislatura, pero hemos aprendido que los tiempos vuelan, la política se disuelve en lo superficial, y los escándalos de antaño se olvidan hogaño y aquí no ha pasado nada. Pero todos los partidos han aprendido lecciones de aquello y la cooficialidad pasará de puntillas esta campaña electoral. Ninguno de quienes entonces defendían con vehemencia en el parlamento la oportunidad histórica alzará la voz, me temo, para convertir el asunto en columna vertebral de las elecciones autonómicas. Como mucho, Vox lo utilizará para el discurso del agravio.

La reforma estatutaria de la oficialidad exige 27 diputados a favor, algo que muy difícilmente se producirá en el parlamento asturiano que salga de las urnas el próximo 28 de mayo. Y si se diese, será poco probable que alguien lo ponga sobre la mesa: lo hizo en su día el PSOE y fue consciente de la polaridad que desataba, porque lamentablemente debatir del asturiano en Asturias no es hablar del asturiano, sino de otras muchas cosas (adyacentes, relacionadas o imaginadas) que ocasionan un ruido excesivo. En septiembre de 2017, la FSA incorporó en su ideario del 32 Congreso del partido la posición favorable a la oficialidad. Eso supuso un paso trascendente porque esa intención quedará establecida para el futuro, aunque los socialistas podrán mantenerla dormida. Ese hecho ya estableció que la composición del parlamento autonómico de entonces pudiese propiciar una reforma estatutaria, pero el PSOE la aplazó al resultado de las urnas de 2019. La oportunidad volvió a repetirse y eso permitió que los movimientos asturianistas viesen en esa circunstancia una oportunidad histórica para su demanda. Tras conversaciones discretas en el parlamento, la suma de PSOE, Podemos, Foro e IU daba en la última legislatura los 27 diputados necesarios para la reforma de Estatuto incluyendo la oficialidad, pero pronto surgieron los problemas, se alzaron voces discrepantes en las filas de algunos de los promotores y se vio que aquello no podía ser un asunto que despachase de pasada: era un elefante en toda regla que no resultaba fácil envolver con unas mantas para que pasase desapercibido. Salir de ahí no fue sencillo y la excusa dramática la proporcionó la decisión de Foro Asturias de vincular su voto a una rebaja tributaria, algo por otra parte equivalente a meter en el mismo cesto manzanas y, pongamos por caso, relojes suizos. El resultado neto fue que el elefante cumplió a la perfección lo que cabía esperar de él. Captó la atención, espantó a algunos, fascinó a otros y a la postre resultaba un bicho bastante difícil de gestionar y más aún de domesticar (recuerden la historia de aquel informe sobre los costes y beneficios de la oficialidad que permanecía en un cajón de la Consejería de Cultura). Ayer se celebró la manifestación del Día de les Lletres, fecha en la que los colectivos partidarios de la oficialidad alzan la voz de su reivindicación. Conscientes de que las opciones de lograr ese objetivo están hoy bastante más alejadas que hace dos años, reclamaron que la próxima vez que se aborde la cuestión no se haga partiendo simplemente de la suma de votos necesarios, sino de la construcción previa del acuerdo: esto es, poniendo sobre la mesa un modelo nítido más allá de fiar todo a una «amabilidad» indefinida. Eso sí, siendo conscientes de que la oficialidad conlleva necesarios cambios jurídicos que no admiten matices, como señalaba el catedrático Miguel Presno en aquel informe olvidado. Eso sí, todo parece indicar que el elefante se tomará un tiempo. Y en el futuro caben dos opciones: o regresa para volver a hacer su número espectacular o vuelve ya no siendo elefante, sino simplemente eso, un debate, sobre una lengua, y sobre derechos, leyes y decisiones colectivas. De momento, lo que decía el célebre estrambote cervantino: «Y luego, incontinente, / caló el chapeo, requirió la espada, / miró al soslayo, fuese y no hubo nada».