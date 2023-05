Los grados de la felicidad

En 1776 la Ilustración remueve por primera vez el orden social clásico y dice, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que todos los hombres han sido creados iguales. No hay un rey por la gracia de Dios ni unos aristócratas con derechos hereditarios. Somos iguales, por lo menos al nacimiento, y tenemos unos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lo recogen en España los ilustrados reunidos en Cádiz cuando dicen en 1812 que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación". Pero, qué es la felicidad y cómo la medimos. Se hace, porque hoy todo se mide, aunque no sepamos lo que estamos midiendo. Como ocurre con la inteligencia que cada día se añade una más porque no estamos de acuerdo en lo que es. Por eso los más escépticos dicen que es lo que miden los test: usted tiene una inteligencia de 120, por ejemplo, muy por encima de la media. Y uno sale del gabinete satisfecho y orgullo de llevar en su cerebro, o es su mente, semejante tesoro. Lo malo es que los demás no lo ven.

La felicidad se mide con un cuestionario, el más extendido el que emplea el World Happines Report. Para hacer el informe anual entrevista a millares de ciudadanos de todo el mundo, con muestras representativas de cada país. El resultado, una y otra vez, es que el país más feliz es Finlandia. Sin embargo, cuando de una manera más informal, se pregunta a los finlandeses por qué son tan felices, se quedan un poco perplejos porque no lo entiende. Quizá, suelen decir porque el estado de bienestar es muy generoso, porque nuestras necesidades básicas están bien cubiertas. Tienen un buen sistema salud y un excelente sistema educativo. Finlandia logró en pocos años colocarse entre los países con mayor bienestar material del mundo gracias en buena parte a su apuesta por la educación. Es además uno de los países, con Suecia y Noruega con mayor movilidad social: 83,6 sobre un máximo de 100. España tiene 70, dos puntos por debajo de Portugal.

Volviendo a la felicidad y Finlandia, es llamativo que algunos emigrantes africanos encuentran que es una sociedad triste y solitaria. Ellos viven allí por los beneficios sociales, por las oportunidades para sus hijos, pero sueñan con sus países de origen: nos reímos, nos abrazamos, nos amamos.

Hace años en una clase en la que se estudiaba la relación entre la salud y la amistad, nos preguntamos cuántos amigos teníamos. Un tanzano dijo que 345 y se le iluminó la cara al recordarlos. Mientras tanto, los americanos ponían una expresión de preocupación y duda al decir el escueto número de sus amigos.

La búsqueda de la felicidad. Quizá los padres de la Constitución estuvieran influidos por Aristóteles que propone como fin del ser humano la consecución de la eudaimonia que vagamente puede ser la felicidad. Cómo hacerlo, algunos dicen que encontrando sentido a la vida y teniendo un propósito. Realmente es lo que nos propone y facilita la religión. Me decía un cura amigo con el que conversaba mucho: yo he seguido el programa de Cristo. Si no hay vida eterna, si no se cumple el premio prometido, no me importa, he sido feliz.

España logra en la felicidad una puntuación de 6,48, por debajo de Rumanía y Eslovenia, por poner dos países del Este y un punto menos que Finlandia. De manera que cuando se dice que en España se vive muy bien, quizá se está exagerando. O quizá este índice no mide ese bienestar que los españoles percibimos.

El índice se basa en 6 áreas: el PIB per cápita, apoyo social, expectativa de vida saludable, libertad, generosidad y corrupción. Como la salud es un componente de la felicidad, no podemos evaluar la relación entre ambas. Pero sí podemos intentar ver dónde España está peor porque es bien sabido que en expectativa de vida, incluso ajustada por la salud, está entre los mejores. Pues va bastante mal en corrupción, puntúa 0,73 sobre 1, Finlandia 0,19. Refleja una realidad patente que nos hace mucho daño. La desconfianza en las instituciones, con la que a veces se justifica privadamente el incumplimiento de obligaciones con hacienda, es una dolorosa consecuencia de la corrupción. La incompetencia también favorece la desconfianza. Otra dimensión que no se percibe bien por los españoles entrevistados es el grado de libertad para realizar elecciones vitales: 0,78 frente a 0,96 en Finlandia. La pregunta es: ¿está usted satisfecho o insatisfecho con lo que hace con su vida? Así que no mide solo las opciones, también las expectativas.

España, creo, ha sido tradicionalmente, y más en con el franquismo, una sociedad muy cerrada en la que vivir significaba acomodarse. Se percibe aún en el dinamismo de los territorios que no han evolucionado. Quizá ese 0,78 no mida fielmente la ausencia de oportunidades en amplios territorios del país que obligan a emigrar a los mejores o más ambiciosos. Esa hemorragia que tanto nos debilita.